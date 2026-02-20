மதுபோதையில் கல்லூரி பேருந்தை இயக்கி ஆட்டோ மீது மோதிய ஓட்டுநர்: 3 சிறுவர்கள் காயம்
ஓட்டுநர் மதுபோதையில் பேருந்தை இயக்கி, குழந்தைகள் வந்த ஆட்டோ மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : February 20, 2026 at 2:03 PM IST
திருநெல்வேலி: மதுபோதையில் கல்லூரி பேருந்தை இயக்கி எதிரே பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றி வந்த ஆட்டோ மீது மோதி விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நெல்லை மாவட்டம் சுத்தமல்லியை சேர்ந்தவர் இசக்கியப்பன் (30). இவர் தச்சநல்லூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் பேருந்து ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் இன்று காலை வழக்கம் போல் மாணவர்களை பேருந்தில் அழைத்துக் கொண்டு கல்லூரிக்கு செல்வதற்காக சுத்தமல்லியில் இருந்து புறப்பட்டார். அப்போது அவர் மது போதையில் இருந்த நிலையில் தட்டு தடுமாறி பேருந்தை இயக்கியுள்ளார்.
இதனால் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே நெல்லை-கடையம் சாலையில் சுத்தமல்லி பகுதியில் எதிரே பள்ளி மாணவர்களை அழைத்து வந்த ஆட்டோ மீது அதி வேகத்தில் வந்த கல்லூரி பேருந்து மோதியது. இதில் ஆட்டோ சாலையோரமாக இருந்த பள்ளத்தில் தலைகீழாக கவிழ்ந்தது. மேலும், ஆட்டோ முன் பக்க கண்ணாடி உடைந்து உள்ளே இருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் 3 பள்ளி குழந்தைகள் வெளியே தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயம் அடைந்தனர்.
இந்த விபத்தை அந்த பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் பார்த்து ஓடி வந்து காயமடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அப்போது பொறியியல் கல்லூரி பஸ்சில் மது போதையில் என்ன நடந்தது என்று கூட தெரியாத அளவில் டிரைவர் இருக்கையில் இசக்கியப்பன் அமர்ந்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: இன்று காலை முதல் திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்; மாலையில் மா.செ. கூட்டம்: பரபரக்கும் அறிவாலயம்
இது குறித்து உடனடியாக சுத்தமல்லி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் அங்கு விரைந்து வந்து ஓட்டுநர் இசக்கியப்பனை கீழே இறக்கிய போது அவரால் நிற்க கூட முடியாத அளவில் மது போதையில் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனிடையே அந்த பகுதி பொதுமக்கள் திரண்டு விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநரை தாக்க சூழ்ந்தனர். ஆனால், அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் தவிர்க்கும் வகையில் போலீசார் அந்த டிரைவரை பைக்கில் அழைத்துக் கொண்டு காவல் நிலையத்திற்கு சென்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதாக இசக்சியப்பன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து அவரை கைது செய்தனர். மேலும் காயமடைந்த பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் ஆட்டோ டிரைவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.