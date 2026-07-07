முதன்முறை வீடு, நிலம் வாங்குவோர் ஆகஸ்ட் 17 முதல் ஆன்லைனிலேயே பதிவு செய்யும் திட்டம்
ஒரு சதுர அடிக்கு இவ்வளவு என பணம் வசூலிப்பதாக இதுவரை எனக்கு எந்த புகாரும் வரவில்லை. இந்த ஆட்சியில் எந்த முறையிலும் பணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என்று அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தார்.
Published : July 7, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் முதன்முறை வீடு, நிலம் வாங்குவோர் பதிவுத்துறை அலுவலகம் செல்லாமல் ஆன்லைனிலேயே பதிவு செய்யும் புதிய திட்டம், வரும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது.
சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த வணிகவரித் துறை அலுவலகத்தில் பதிவுத்துறை அதிகாரிகளுடன் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றது முதல், வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். தூய்மையான ஆட்சியை வழங்க வேண்டும் என அமைச்சர்களை முதலமைச்சர் வலியுறுத்தி வருகிறார். பதிவுத்துறையில் லஞ்சம் என்ற வார்த்தைக்கே இடம் இருக்க கூடாது என நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
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பொதுமக்கள் எவ்வித நெருடலும் இன்றி பதிவுத்துறை அலுவலகத்திற்கு வந்து செல்ல வேண்டும் என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
வரும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி முதல், anywhere registration திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. அதன் மூலம் ஆன்லைன் முறையிலேயே அனைத்து பத்திரப் பதிவுகளையும் மேற்கொள்ள முடியும். முதல் முறை நிலம், அபார்ட்மென்ட்டில் வீடு வாங்குவோர், பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்திற்கு வராமல் ஆன்லைனிலேயே பதிவு மேற்கொள்ள முடியும்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு தனி லாக்-இன் ஐடி (login id) வழங்கப்படும். அவர்கள் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும், எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் முதல்முறை நிலம், வீடு வாங்குவோருக்கான வீடு மனைகளை பதிவு செய்து கொடுக்கலாம்.
ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு முறையால் 30 சதவீத மக்கள் பதிவுத்துறை அலுவலகம் வருவது குறையும். எஞ்சிய 70 சதவீத மக்களுக்கும் முழுவதும் ஆன்லைனிலேயே நிலம், அடுக்குமாடி வீடு உள்ளிட்டவற்றை பதிவு செய்து கொள்வதற்கான வசதியை ஏற்படுத்தி தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இதில் ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தால் கட்டுமான நிறுவனத்தை சேந்தவர்கள், உதவி எண் மூலம் புகார் அளிக்கலாம். இதற்கான உதவி எண் விரைவில் வழங்கப்படும். ஆவணங்களில் ஏதேனும் குறைபாடு இருப்பதாக சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் முறையிட்டால் 30 நாட்களுக்குள் சரி செய்து தரப்படும்.
நிலத்தின் உண்மையான மதிப்பை குறிப்பிட்டு பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தி உள்ளோம். Refer street value உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு மாதத்தில் தீர்வு காணப்படும். இனி இடைத் தரகர்கள் தலையீடு இன்றி பதிவுத்துறை அலுவலகங்கள் செயல்படும்.
ஒரு சதுர அடிக்கு இவ்வளவு என பணம் வசூலிப்பதாக இதுவரை எனக்கு எந்த புகாரும் வரவில்லை. ஒவ்வொரு ஆட்சியும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பணம் வசூலித்ததாக கேட்கிறீர்கள். அதுமாதிரியான எந்த ஸ்டைலிலும் இந்த ஆட்சியில் பதிவுத் துறையில் பணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது.
நிலங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் மதிப்பை அதிகரிப்பது குறித்து நிபுணர் குழுவின் அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும்.
பட்டா வழங்குவது வருவாய்த் துறையின் பணி. ஆட்டோமேசன் முறையில் பத்திரப்பதிவு துறை சார்பில் நிலத்தை பதிவு செய்தாலே உடனே பட்டா மாறுதல், பெயர் மாறுதல் உள்ளிட்டவை நடக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பத்திரப் பதிவு துறை மூலம் 31 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவு வருவாயை அதிகரிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம். அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாங்குவோருக்கு அவர்களது பெயருக்கு பட்டா மாறுமா என்பது குறித்து விரைவில் ஆலோசித்து முடிவு செய்யப்படும்.
நீர்நிலை புறம்போக்கு , சதுப்பு நிலம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு பட்டா வழங்கப்படாது என்று கூறினார்.
அரசாணை வெளியீடு
வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்ட நிலையில், ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு தொடர்பான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.