அமைச்சர் ஆய்வின்போது அரசு மருத்துவமனையில் ஒளிர்ந்த 'கில்லி' திரைப்பட காட்சி
கூடுதலாக 950 மருத்துவ இடங்கள் கிடைத்துள்ளன. அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 150, தனியார் மருத்துவக்கல்லூரியில் 800 இடங்களும் கிடைத்துள்ளன என அவர் தெரிவித்தார்.
Published : July 17, 2026 at 9:20 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் அருண் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அதி உயர் அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை கருவியை ஆய்வுச் செய்தபோது 'கில்லி' பட காட்சி திரையிடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அதி உயர் அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை (Hyperbaric Oxygen Therapy) மையத்தை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் இன்று (ஜூலை 17) திறந்து வைத்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறும்போது, "அதிக அழுத்தத்தில் தூய ஆக்சிஜனை நோயாளிகள் சுவாசிக்க இந்த மையம் உதவுகிறது. சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் ரணங்கள் விரைவாக ஆற இந்த சிகிச்சை பெரும் உதவியாக இருக்கு்ம. இதேபோல், தீக்காயங்கள், கடுமையான தொற்றுகள் மற்றும் விபத்துகளால் ஏற்படும் காயங்களுக்கும் இதன்மூலம் சிகிச்சை வழங்க முடியும். சுமார் ரூ. 2 கோடி மதிப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த அதிநவீன கருவி இன்று முதல் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.
இந்த கருவி சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை, மற்றும் கோவை அரசு மருத்துவமனையைத் தொடர்ந்து இப்போது ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் சிவகாசி மருத்துவமனையிலும் இந்த கருவியைக் கொண்டு வர இருக்கிறோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளிடம் பணம் வசூலிப்பது தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் வந்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனைக்கு வரக் கூடிய நோயாளிகளிடம் பணம் வாங்கக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அனைத்து அதிகாரிகளிடமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், புகாரின் அடிப்படையில் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் 4 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அரசு மருத்துவமனையில் ஊழியர்கள் பணம் கேட்டால் 104 என்ற எண்ணில் தொடர்புக் கொண்டு புகாரளிக்கலாம்" என கூறினார்.
இதையடுத்து, அவரிடம் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் பாரசிட்டமால் மருந்தில் 95 சதவீதம் ஆல்கஹால் இருப்பதாக வெளியான தகவல் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளோம். எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் சிறிதளவு ஆல்கஹால் கலந்திருக்கும். எவ்வளவு ஆல்கஹால் கலக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்தியன் பார்மசி சட்ட விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன்படியே மருந்துகளில் ஆல்கஹால் கலக்கப்படுகின்றன. மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்படும் அனைத்து மருந்துகளும் ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகுதான் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. எனவே பாரசிட்டமால் மருந்தில் எந்தவித தவறும் இல்லை. பொதுமக்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்" என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து, அமைச்சர் அருணிடம் இந்த ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரியில் எத்தனை இடங்கள் உள்ளன? என கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "இந்த ஆண்டு 13,999 மருத்துவக் கல்லூரி இடங்கள் உள்ளன. கூடுதலாக 950 மருத்துவ இடங்கள் கிடைத்துள்ளன. அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 150ம், தனியார் மருத்துவக்கல்லூரியில் 800 இடங்களும் கிடைத்துள்ளன. எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்பில் சேர ஜூலை 23 ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்கலாம்" என கூறினார்.
முன்னதாக, அமைச்சர் கலந்துக் கொண்ட இந்த நிகழ்வின்போது, அதி உயர் அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை கருவியின் மேல்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த திரையில் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த 'கில்லி' திரைப்படத்தின் காட்சிகள் ஒளிப்பரப்பாகி கொண்டிருந்தது. தற்போது இந்த நிகழ்வு பேசுபொருளாகி உள்ளது.