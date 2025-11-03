ETV Bharat / state

மாரடைப்பு ஏற்படுவதை 2 நிமிடங்களில் காட்டிக்கொடுக்கும் புதிய பரிசோதனை: ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் அறிமுகம்!

இரண்டே நிமிடங்களில் இருதய அடைப்புகளை தெரிந்து கொள்ள சிடி கால்சியம் ஸ்கோரின் என்ற புதிய சோதனை முறை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சிடி கால்சியம் ஸ்கோர் பரிசோதனை
சிடி கால்சியம் ஸ்கோர் பரிசோதனை (Etv Bharat)
சென்னை: இதய ரத்த நாளங்களில் படிந்துள்ள கால்சியத்தின் அளவை வைத்து, சிடி கால்சியம் ஸ்கோரிங் (CT Calcium Scoring) முறையில் மாரடைப்பை முன்கூட்டியே தெரிந்துக்கொள்ளும் வசதியை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த சிடி கால்சியம் ஸ்கோரின் பரிசோதனையை 500 ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்தி, 5 நிமிடத்தில் ரத்த நாளத்தில் கால்சியம் படிந்துள்ள அளவை தெரிந்துக் கொண்டு, இதய பாதிப்பு வருமா, வராதா என்பதை தெரிந்து கொள்ள இந்த புதிய வசதி வழிவகுக்கிறது.

இதுகுறித்து, ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனையின் இயக்குனர் மணி கூறுகையில், "மாரடைப்பு ஏற்படுவதை முன்கூட்டியே ரத்தநாளிங்களில் படிந்துள்ள கால்சியம் அளவை வைத்து கணிக்க முடியும். சிடி கால்சியம் ஸ்கோரிங் ஸ்கேன் மூலம் ரத்தநாளங்களில் படிந்துள்ள கால்சியத்தை காண்பிக்கும். மேலும், கண்டறியப்பட்ட கால்சியத்தின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு மதிப்பீடையும் கொடுக்கும்.

இதய தசைக்கு ரத்தத்தை வழங்கும் கரோனரி தமனிகளில் கொழுப்பு மற்றும் பிற பொருட்கள் சேரும்போது உருவாகக்கூடிய கடினப்படுத்தப்பட்ட 'பிளேக்' அதில் தெரியும். அதனை மேலும் ஆய்வு செய்யும் போது, அதில் உள்ள அடைப்புகளின் அளவினை மதிப்பீடுகளாக வழங்கும். அதிக மதிப்பீடு வந்தால் அதிக அளவிலான கால்சியம், இதய ரத்த நாளங்களில் இருக்கிறது என்பதையும், இது மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்பதையும் குறிக்கிறது.

ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் (ETV Bharat)
  • 1 முதல் 10 குறைந்தபட்ச பிளேக், குறைந்த ஆபத்து என்பதையும்,
  • 11முதல் 100, லேசான பிளேக், மிதமான ஆபத்து என்பதையும்,
  • 101 முதல் 400, மிதமான பிளேக், குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்து என்பதையும்,
  • 400க்கும் மேற்பட்டவை விரிவான பிளேக், மாரடைப்புக்கான அதிக ஆபத்து என்பதையும் குறிக்கும். இந்த அளவின் அடிப்படையில் இதய பாதிப்பிற்கான பிற பரிசோதனைகளையும் செய்து சிகிச்சை பெற வேண்டும்" என்றார்.

இதுகுறித்து, சென்னை அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையின் கதிரியல் துறையின் துறை தலைவரும், பேராசிரியருமான செழியன் கூறுகையில், "தற்போது இதய பாதிப்பை அறிவதற்கு இஜிசி, எக்கோ, ஆஞ்சியோகிராம் போன்றவை செய்யப்படுகிறது. சிடி கால்சியம் ஸ்கோரிங் ஸ்கேன் பரிசோதனைக்கு எந்தவிதமான ஊசியும் செலுத்தப்படாது. சிடி ஸ்கேன் இயந்திரத்தின் மீது படுத்த பின்னர் 5 முதல் 6 வினாடிகள் மூச்சை இழுத்துபிடித்தால், சிடி இயந்திரம் எக்ஸ்ரே போன்று படங்களை எடுத்து அனுப்புகிறது.

மேலும், கால்சியம் படிந்துள்ள பகுதிகளை தனியாகவும் இயந்திரம் கான்பிக்கும். அதன் பாதிப்பு இருக்கும் அளவை கண்டறிவதற்கு மாெத்தமாக கால்சியம் அளவை கணக்கிட்டு அளிக்கும். இந்த பரிசோதனை செய்வதற்கு 5 முதல் 10 நிமிடம் தான் தேவைப்படும். காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரையில் சிடி கால்சியம் ஸ்கோரின் ஸ்கேன் எடுக்கப்படும்.

சிடி ஸ்கேன் எடுப்பதற்கு முன்னர் சாப்பிட்டு விட்டும் வரலாம். சென்னை ஒமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் உள்ள முழு உடல் பரிசோதனை திட்டத்தில், தற்போது இந்த ஸ்கேனிங்கும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மருத்துவரின் பரிந்துரையுடன் நேரடியாக வந்து 500 ரூபாய் பணம் செலுத்திவிட்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். முன்கூட்டியே எடுத்துக் கொள்ளும் போது இருதய அடைப்பு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு தேவையான சிகிச்சை முறைகளை மேற்கொள்ளலாம்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊருப் பள்ளி’ திட்ட நிதி வசூல்; அன்புமணியின் குற்றச்சாட்டுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை விளக்கம்

