சுங்கத்துறை அதிகாரி போல் நடித்து தங்க நெக்லஸ் பறிப்பு - நூதன மோசடியில் ஈடுபட்டவர் காவல் நிலையத்தில் சரண்
சம்பவம் குறித்து காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து தன்னை தேடிவருவதாக வெளியான செய்தியை பார்த்ததும், பயந்து போய் திருடிய நெக்லஸுடன் காவல் நிலையத்துக்கு வந்துள்ளதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: கோவையில் இருந்து சென்னை வந்த விமான பயணியிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரி எனக் கூறி ரூ. 12 லட்சம் மதிப்பிலான 12 சவரன் தங்க நெக்லஸை பறித்துச் சென்ற நபர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் நந்தகோபால் (வயது 23). இவர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கோவையில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் இருந்த பெண் பயணியிடமிருந்து கவர் ஒன்றை வாங்கிச் செல்ல உள்நாட்டு விமான நிலையம் வந்திருந்தார். இண்டிகோ விமானத்தில் வந்த அந்த பெண்ணிடமிருந்து கவரை வாங்கிய நந்தகோபால், அந்த பெண்ணையும் கூட்டிக் கொண்டு சென்னை விமான நிலையம் டெர்மினல் ஒன்று பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, டிப்டாப் உடையணைந்து அங்கு வந்த மர்ம நபர் ஒருவர் தன்னை சுங்கத்துறை அதிகாரி என்று நந்தகோபாலிடம் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டதோடு, அவர் கையில் வைத்திருந்த கவரில் தங்க நகை இருப்பதாகவும், அது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் கூறியதாக தெரிகிறது. மேலும் அந்த கவரை வலுக்கட்டாயமாக வாங்கிக் கொண்டு தன்னை பின்தொடர்ந்து வருமாறு கூறியபடி சர்வதேச விமான முனையம் நோக்கி சென்றுள்ளார்.
சிறிது நேரத்தில் அந்த நபர் காணாமால் போகவே, இது குறித்து சென்னை சர்வதேச முனையத்திற்குச் சென்று மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் நடந்த சம்பவம் குறித்து நந்தகோபால் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தான் கொண்டுவந்த கவரில் 12 லட்சம் மதிப்புடைய 12 சவரன் தங்க நெக்லச் இருந்ததையும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிகாரிகளின் விசாரணையில் அந்த நபர் சுங்கத்துறையை சேர்ந்தவர் இல்லை என்பது தெரிய வரவே, அதிர்ச்சியடைந்த நந்தகோபால் சென்னை விமான நிலைய வளாகத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும் விமான நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில் வாடகைக்கார்களுக்கு சவாரி பிடிக்கும் நபர் ஒருவர் அந்த பகுதியில் நடமாடியது பதிவாகி இருந்தது. இதனையடுத்து சென்னை விமான நிலைய போலீசார் அந்த நபரை தீவிரமாக தேடிவந்தனர்.
இது குறித்து சென்னை விமான நிலையத்தில் வாடகைக்கார்களுக்கு சவாரி பிடிப்பதற்காக இருக்கும் புரோக்கர்கள் மற்றும் ரேபிடோ ஓட்டுநர்களிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனிடையே, நேற்று (ஜூலை 30) இரவு விமான நிலையத்தில் தங்க நெக்லஸை பறித்துச் சென்றது தானே எனக் கூறி ஒரு நபர் விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் தாமாக முன்வந்து சரணடைந்துள்ளார்.
திருடனே காவல் நிலையத்தில் சரண்
நகையை திருடிச் சென்றவரே தாமாக முன்வந்து சரணடைந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து போலீசார் அவரிடம் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது அவர் திருச்சியைச் சேர்ந்த சையது முஷ்ரப் (23) என்பதும், இவர் சென்னை மடிப்பாக்கம் ராம் நகரில் வசித்து வரும் நிலையில், நிரந்தர வேலை எதுவும் இல்லாததால் சென்னை விமான நிலையத்தில் வாடகைக்கார்களுக்கு சவாரி பிடிக்கும் புரோக்கராக செயல்பட்டு வருவதும் தெரிய வந்துள்ளது.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் அருகே நின்று கொண்டிருந்த இருவர், தங்க நகையை கவரில் போட்டபடி பேசிக்கொண்டு இருந்ததை பார்த்து அவர்களிடம் சென்று சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் போல் நடித்து, அதை பறித்து சென்றதாகவும் காவல் துறையிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்து தன்னை தேடி வருவதாக வெளியான செய்தியை பார்த்ததும், தான் பயந்து போய் திருடிய நெக்லஸுடன் காவல் நிலையத்துக்கு வந்துள்ளதாகவும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து அந்த நபரிடமிருந்து 12 லட்சம் மதிப்புடைய 12 சவரன் தங்க நெக்லஸை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, அவர் மீது மோசடி, ஆள் மாறாட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.