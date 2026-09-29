சாலைகள், கிராம பெயர்களில் உள்ள சாதி பெயர்களை உடனடியாக நீக்குக - எஸ்.சி., எஸ்.டி ஆணையம் உத்தரவு
குடியிருப்பு பகுதிகள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் பிற பொது நிறுவனங்களின் பெயர்களில் சாதி பெயர்கள் இருக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு 2025-ஆம் ஆண்டு அரசாணை பிறப்பித்தது.
Published : September 29, 2026 at 12:26 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள சாலைகள், நீர் நிலைகள், கிராம பெயர்களில் உள்ள சாதி பெயர்களை உடனடியாக நீக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் பிற பொது நிறுவனங்களின் பெயர்களில் சாதி பெயர்கள் இருக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு 2025-ஆம் ஆண்டு அரசாணை பிறப்பித்தது.
இந்த அரசாணையின் படி சாலைகள், தெருக்களின் பெயர்களை மாற்றுவதில் பல நடைமுறை பிரச்சினைகள் உள்ளதால் இந்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என மதுரையைச் சேர்ந்த பரமசிவம் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை உயர் நீதிமன்ற அமர்வு அரசாணைக்கு தடை விதித்தது.
மீண்டும் அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, அந்த தடையை நீக்கி, தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணை செல்லும் என நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆணையத்தின் தலைவர் (பொறுப்பு) இமயம் விசாரணை மேற்கொண்டார்.
முடிவில் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி சாலைகள், நீர் நிலைகள், கிராம பெயர்களில் உள்ள சாதி பெயர்களை நீக்கி மறு பெயரிட்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்துள்ளார்.
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முன்னதாக, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 'பறைசேரி' என்ற கிராமத்தின் பெயரை 'வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான்' என மாற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைக்கு எதிராகவும் மதுரையைச் சேர்ந்த பரமசிவம் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். ஆனால் அந்த மனுவை மதுரை உயர் நீதிமன்றம் செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
இதனையடுத்து, 'பறைசேரி' என்ற கிராமத்தின் பெயரை 'வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான்' என மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வருவாய் நிர்வாகம், பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், பறைசேரி என்ற பெயரை வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான் என மாற்றுவதற்கான முன்மொழிவுகள் ஏற்கெனவே அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.