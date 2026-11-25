அரியலூரில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அறையில் மனிதக்கழிவு வீசப்பட்ட விவகாரம்: காவல் துறையிடம் அறிக்கை கேட்ட எஸ்.சி., எஸ்.டி. ஆணையம்
சம்பவம் குறித்து, தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் விசாரித்து, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து டிச.15-க்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: அரியலூர் மாவட்டம், கீழவெளி அரசு பள்ளியில், பட்டியலின ஆசிரியர்கள் அறையில் மனிதக் கழிவு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் காவல்துறை எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம், உடையார்பாளையத்தை அடுத்த தத்தனூர் கீழவெளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் சாதி ரீதியாக இரு பிரிவாக ஆசிரியர்கள் செயல்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டு வந்தது. அந்த பள்ளியில் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தி வந்த ஓய்வறையில், நவம்பர் 10-ஆம் தேதி மர்ம நபர்கள் மனிதக் கழிவுகளை வீசியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரத்தை மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் தலைவரான நீதிபதி எம்.வி.முரளிதரன், உறுப்பினர்கள் ஆனந்தராஜா, இளஞ்செழியன் ஆகியோர் தாமாக முன்வந்து வழக்காக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டு விசாரித்தனர்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆணையம், தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் விசாரணை நடத்தி, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து டிசம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கையை ஜெயங்கொண்டம் துணை கண்காணிப்பாளர் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கவும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.