கடலூரில் பெண் தீக்குளித்த விவகாரம் - காவல்துறைக்கு ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையம் உத்தரவு
இந்த விவகாரத்தை மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணைய அமர்வு தாமாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்து விசாரித்து வருகிறது.
Published : November 19, 2026 at 2:32 PM IST
சென்னை: ஆதிதிராவிடர் பிரிவை சேர்ந்த கண்மணி தீக்குளித்து விபரீத முடிவு எடுத்தது குறித்து காவல் துறை விசாரணை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே உள்ள ஒறையூர் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த கண்மணி என்பவர் 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், கண்மணியை பணித்தள பொறுப்பாளராக நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று, ஊராட்சி செயலரான அருள்குமார் என்பவர் அவரை பொறுப்பாளராக நியமித்திருக்கிறார். இதனிடையே 100 நாள் வேலை திட்ட பணிகளை ஒதுக்கீடு செய்தது தொடர்பாக கணிமணிக்கும் அருள்குமாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அருள் கண்மணியை சாதி பெயரைச் சொல்லி திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக இருவரும் புதுப்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் தனித்தனியாக புகார் அளித்துள்ளனர். இதனையடுத்து புகார் தொடர்பான விசாரணைக்குச் சென்ற கண்மணியின் கணவர் லட்சாதிபதியை காவல்நிலையத்தில் அடைத்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன் கண்மணி உடனடியாக காவல் நிலையத்துக்குச் சென்று தனது கணவனை வெளியே விடுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதில், கண்மணிக்கும் காவல்துறைக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில், பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தால் உங்களை கைது செய்ய நேரிடும் என கண்மணியை போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர். இதனால் மன உளைச்சலடைந்த கண்மணி, காவல் நிலையம் முன்பு தனது உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்துக்கொண்டார்.
இதில் பலத்த காயம் அடைந்த கண்மணியை மீட்ட போலீசார் அவரை விழுப்புரம் மாவட்டம் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேல்சிகிக்கைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்தனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் நவம்பர் 16 அன்று கண்மணி உயிரிழந்தார்.
இந்த விவகாரத்தை சென்னையில் உள்ள மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் தலைவர் எம்.வி. முரளிதரன், துணை தலைவர் இமயம் மற்றும் ஆனந்தராஜா உள்ளிட்ட உறுப்பினர்கள் அடங்கிய முழு அமர்வு தாமாக முன்வந்து (Suo moto) வழக்காக எடுத்து விசாரித்தது.
பின்னர், இதுதொடர்பாக புதுப்பேட்டை காவல்துறை விசாரணை நடத்தி, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து நவம்பர் 25-ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.