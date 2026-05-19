சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு 19 புதிய நீதிபதிகள்- உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல்
புதிய நீதிபதிகள் நியமனத்துக்கு மத்திய சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளிக்கும். இதையடுத்து, புதிய நீதிபதிகள் நியமனம் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவு பிறப்பிப்பார்.
Published : May 19, 2026 at 7:03 PM IST
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு 19 பேரை புதிய நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றத்திலும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதற்கு ஏற்ப காலியாக உள்ள நீதிபதிகள் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் நீண்ட நட்களாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வுக்கு 75 நீதிபதி பணியிடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், 23 நீதிபதி பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இந்த காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பும் வகையில், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில், மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி அந்தஸ்தில் உள்ள சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் எஸ். அல்லி, மாவட்ட நீதிபதிகள் முருகன், சுமதி, திருமகள் சந்திரசேகர், தர்மலிங்கம் லிங்கேஸ்வரன், கார்த்திகேயன் பாலதாண்டாயுதம், சண்முகம் கார்த்திகேயன், பாலுச்சாமி முருகேசன், குணசேகரன் ஆகிய 9 பேரின் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தன.
இதே போல, வழக்கறிஞர்கள் என். ரமேஷ், ஜி.கே. முத்துக்குமார், ராஜேஷ் விவேகானந்தன், சங்கரநாராயணன் ரவிக்குமார், நாகராஜன் திலீப்குமார், இ. மனோகரன், கிருஷ்ணசாமி கோவிந்தராஜன், ரஜினிஷ் பதியில், கே. அப்பாதுரை, ஆர். அனிதா ஆகிய 10 பேரின் பெயர்களும் பரிந்துரைக்கப்பட்டு இருந்தன.
இந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையில் கொலீஜியம் குழுவின் கூட்டம் நேற்று (மே 18) நடைபெற்றது. இதில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட 19 பேரை நீதிபதிகளாக நியமிப்பதற்கு கொலீஜியம் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
அடுத்த கட்டமாக, இவர்களின் நியமனத்துக்கு மத்திய சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளிக்கும். இதையடுத்து, புதிய நீதிபதிகள் நியமனம் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவு பிறப்பிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.