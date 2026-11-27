திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் நாளை தீபமேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு - இந்து அமைப்புகள் கொண்டாட்டம்
மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதற்கான நேரத்தை ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி, கோயிலின் ஸ்தானிக பட்டர்களுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 7:41 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் நாளை (நவம்பர் 28) தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து, இந்து அமைப்புகள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றுவது குறித்து தொடரப்பட்ட வழக்கும், நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தாதது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழங்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவம்பர் 27) விசாரணைக்கு வந்தன.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பல்வேறு முக்கிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தனர். அதன்படி, கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்புகளை ஓய்வுப்பெற்ற நீதிபதிகள் வைத்தியலிங்கம் மற்றும் பார்த்திபன் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். கோயிலின் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டை மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினர் ஏற்கவேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினர்.
மேலும், திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் பொது அமைதியைப் பாதுகாக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கின் முக்கிய உத்தரவாக, நாளை மாலை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தீபம் ஏற்றுவதற்கான நேரத்தை ஓய்வுப்பெற்ற நீதிபதிகள், கோயிலின் ஸ்தானிக பட்டர்களுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், ஏற்கனவே உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் ஏற்றப்படும் தீபத்தில் இருந்து மலை உச்சித் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் அல்லது அதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்து தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கின் அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை டிசம்பர் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த உச்ச நீதிமன்றம், அதுவரை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிர்வாக மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்தது. இதனிடையே, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சித் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை வரவேற்று, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நுழைவாயில் முன்பாக பாஜகவைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் திரண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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அப்போது பட்டாசுகள் வெடித்தும், பொதுமக்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மேலும், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை வரவேற்று ஆதரவாளர்கள் உற்சாக முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனால் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நுழைவாயில் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.