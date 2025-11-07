SIR விவகாரம்: திமுக தொடர்ந்த வழக்கு நவ - 11 இல் விசாரணைக்கு வருகிறது
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப் பணி (SIR) தமிழ்நாட்டில் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 7, 2025 at 1:28 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் எஸ்.ஐ.ஆர்(SIR) -ஐ நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக தொடர்ந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை வரும் நவம்பர் 11ஆம் தேதிக்கு விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளவதாக உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு உள்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர்த் திருத்தம் தொடர்பாக கடந்த அக்டோபர் 27ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதன்படி கடந்த நவம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணிகள் வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில் எஸ்.ஐ.ஆர். நடைமுறைப்படுத்த உகந்த காலம் இதுவல்ல என்றும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இந்த நடைமுறையை செயல்படுத்துவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும், இதனால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் பாதிக்கப்படுவர் எனக் கூறி திமுக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
இதனை அவசர வழக்காக கருதி இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று திமுக தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று முறையிடப்பட்டது. இந்த முறையீட்டை கேட்ட நீதிமன்றம், வரும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்தது.