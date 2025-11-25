ETV Bharat / state

ரூ.2.5 கோடியை சுருட்டிய ஸ்டேட் வங்கி ஊழியர்; சோளிங்கரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

வங்கி செலவினங்களுக்காக தனியாக பராமரிக்கப்படும் பல கணக்குகளில் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் பொறுப்பில் குரு ராகவன் இருந்ததாக

முறைகேடு செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட எஸ்பிஐ வங்கி ஊழியர் குரு ராகவன்
முறைகேடு செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட எஸ்பிஐ வங்கி ஊழியர் குரு ராகவன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 5:05 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 5:42 PM IST

ராணிப்பேட்டை: சோளிங்கரில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கி (எஸ்பிஐ) கிளையில் ரூ.2.5 கோடி முறைகேடு செய்ததாக அந்த வங்கியின் ஊழியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் பொதுத்துறை வங்கியான எஸ்பிஐ-யின் சோளிங்கர் கிளையில், ரூபாய் 2.5 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்ற சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இந்த முறைகேடு தொடர்பாக வங்கியில் பணியாற்றும் குரு ராகவன் (28) என்பவரை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு (CCB) காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பாரத ஸ்டேட் வங்கி சோளிங்கர் கிளையில் அலுவலக பணிகளை கையாளும் பிரிவில் (Associate Clerk) பணியாற்றி வந்த குரு ராகவன், வங்கியின் பராமரிப்பு மற்றும் செலவினங்களுக்காக தனியாக பராமரிக்கப்படும் பல கணக்குகளில் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் பொறுப்பில் இருந்ததாகவும் தெரிகிறது.

எஸ்பிஐ சோளிங்கர் கிளையின் முகப்புப் பகுதி
எஸ்பிஐ சோளிங்கர் கிளையின் முகப்புப் பகுதி

கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக, பராமரிப்பு செலவினங்களுக்கான வங்கி கணக்குகளில் இருந்து பல கட்டங்களாக ரூ.2.5 கோடி பணம் மாற்றப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக வங்கியின் உள்துறை ஆய்வில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து முழுமையான கணக்கு சோதனை நடத்தப்பட்டதில் குறிப்பிடப்பட்ட பணம் முறைகேடாக எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று வங்கி நிர்வாகம் கண்டறிந்ததாக கூறப்படுகிறது.

சோளிங்கர் எஸ்பிஐ வங்கி மேலாளர் சௌதன்யா, இந்த முறைகேடு குறித்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் கலையரசி தலைமையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

விசாரணையின்போது பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், குரு ராகவன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அவர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர், காவல் துறையினர் குரு ராகவனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, வேலூர் மத்திய சிறையில் விசாரணை கைதியாக அடைத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: டெல்லி வான்பரப்பை சூழ்ந்த எத்தியோப்பிய எரிமலையின் சாம்பல் புகை!

பொதுத் துறை வங்கியில் ரூ.2.5 கோடி மதிப்பில் பெரிய அளவிலான தொகை முறைகேடு நடந்த சம்பவம் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் அதிர்வலைகளை கிளப்பியுள்ளது. வங்கி மேலாண்மை குழு இந்த முறைகேடு தொடர்பான மேல் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும், வாடிக்கையாளர்கள் நிதி தொடர்பாக அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் சோளிங்கர் எஸ்பிஐ வங்கி கிளை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

