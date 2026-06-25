"நோ ட்ரக்ஸ்... யோகா, விளையாட்டில் கவனம் செலுத்துங்கள்" - மாணவர்களுக்கு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அறிவுரை
போதைப்பொருள் விற்பவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, அவர்களின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் என்று ஏடிஜிபி சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 25, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: மனஉளைச்சலில் இருந்து விடுபடுவதற்கு போதைப்பொருளை நாடாமல் யோகா, விளையாட்டு, நடனம் ஆகியவற்றில் மாணவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
தமிழ்நாடு காவல்துறை போதைப்பொருள் மற்றும் மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு சார்பில், "சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நாள்" முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கான பயிலரங்கம் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.
தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் பயிலரங்கை தொடங்கி வைத்து, போதைப்பொருள் கலாச்சாரம், அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி மாணவர்கள் மத்தியில் விரிவாக உரையாற்றினார். இதையடுத்து, மாணவர்களின் சந்தேகங்களுக்கும் அவர் பதில் அளித்தார்.
முன்னதாக அவர் பேசுகையில், "மாணவர்கள் அதிக சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உள்ளது. அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மாணவர்கள் நமக்கு ட்ரக்ஸ் வேண்டாம் என்ற கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும்.
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நாம் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் நேரத்தை செலவிடுகிறோம். அப்போது, போதைப்பொருட்கள் தொடர்பாக விளம்பரங்கள் வருகின்றன. கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா சாக்லேட்கள் போன்றவை அதிகமாக உலவி வருகிறது. போதைப் பொருட்களை விற்பவர்கள், மாணவர்களைக் குறிவைத்து, மாணவர்களை முன்னேற்றப் பாதையில் செல்லவிடாமல் தடுக்கின்றனர்.
போதைப்பொருளை பயன்படுத்தும் சக மாணவர்கள் டைம் பாஸ் செய்வதற்காக குட்கா போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துமாறு கூறும்போது, அதை பயன்படுத்தாமல் அதன் பாதிப்பை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறவேண்டும்.
எதோயொரு காரணத்திற்காக மனஉளைச்சல் இருக்கும்போது ட்ரக்ஸ் நமக்கு வேண்டாம் எனக் கூறி உடற்பயிற்சி, யோகா, நடனம், விளையாட்டு ஆகியவற்றில் மாணவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மாற்று வழிகள்தான் மாணவர்களாகிய நீங்கள் மனஉளைச்சலில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வழியாக இருக்கும். நான் மாணவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது, நோ ட்ரக்ஸ் என்ற வார்த்தையைத்தான்.
குறிப்பாக இந்த அரசு போதைப் பொருட்களை ஒழிப்பதில் மிகவும் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. ஆகவே மாணவர்கள் போதைப்பொருள்களை பயன்படுத்துவது போன்ற தீய செயல்களில் ஈடுபடாமல் தங்கள் உடல்நலத்திலும், வாழ்வின் முன்னேற பாதையிலும் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்றார்.
போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்க வேண்டும்- ஏடிஜிபி சங்கர்
அவரை தொடர்ந்து, போதைப்பொருள் மற்றும் மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு ஏடிஜிபி சங்கர் பேசுகையில், "போதைப்பொருள்களின் தீமைகளை மாணவர்கள் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் பிற மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்படும்.
போதைப்பொருள் தடுப்பில் இரண்டு முக்கிய உத்திகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஒன்று விநியோகத்தை தடுப்பது, அதாவது போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விநியோகத்தை தடுக்கும் காவல்துறை நடவடிக்கைகள். மற்றொன்று ‘தேவையை குறைப்பது, அதாவது போதைப்பொருளுக்கான தேவையை குறைக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்குகள் போன்றவற்றை நடத்தும் நடவடிக்கைகள்.
போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க மாநில எல்லைகளில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பேருந்துகள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் தொடர்ந்து சோதனை செய்யப்படுகின்றன. போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளில், அவை எங்கிருந்து வருகின்றன? எங்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன? என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்க வேண்டும். போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யும் நபர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, அவர்களின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.