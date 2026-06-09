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கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்காதீர்கள் - தமிழக அரசுக்கு சவுக்கு சங்கர் எச்சரிக்கை

தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானவுடன் திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து, தவெக ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் தடுக்க முயன்றதாக சவுக்கு சங்கர் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 4:59 PM IST

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திருச்சி: கருத்துச் சுதந்திரத்தை முடக்கும் செயல்களில் தவெக அரசு ஈடுபட்டால் அதற்கு மிகப் பெரிய அரசியல் விலையை ஆட்சியாளர்கள் எதிர்காலத்தில் கொடுக்க வேண்டிய நிலை வரும் என சவுக்கு சங்கர் எச்சரித்துள்ளார்.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூரிலிருந்து திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட போது, பெண் காவலர்களை அவதூறாகப் பேசியதாக உதவி ஆய்வாளர் ஜோதிலட்சுமி கொடுத்த புகாரின் பேரில், திருச்சி கண்டோன்மென்ட் அனைத்து மகளிர் காவல் துறையினர் சவுக்கு சங்கர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனர். இவ்வழக்கின் விசாரணைக்காக, திருச்சி கூடுதல் மகிளா நீதிமன்றத்தில் சவுக்கு சங்கர் இன்று ஆஜரானார். தொடர்ந்து இந்த வழக்கின் விசாரணையை வரும் 16 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

அதனை தொடர்ந்து சவுக்கு சங்கர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானவுடன் திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து, தவெக ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் தடுத்தன. ஒரு கட்டத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்க இரு திராவிடக் கட்சிகளின் முக்கியத் தலைவர்களும் ஏற்றுக் கொண்ட போது, அதை எடப்பாடி பழனிசாமி தடுத்து நிறுத்தினார்.

யூடியூபர் மரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்டது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒரு நடவடிக்கை. கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்கும் இதுபோன்ற செயல்களுக்கான அரசியல் விலையை தவெக ஆட்சியாளர்கள் எதிர்காலத்தில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். கடந்த ஆட்சி காலத்தில் இது போன்று என் மீது போடப்பட்ட வழக்கிற்கான விலையை கொளத்தூர் தொகுதியில் அன்றைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ளார்.

தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் மின்சாரத்துறை போன்ற முக்கியத் துறைகள் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. முந்தைய திமுக மற்றும் அதிமுக ஆட்சிக் காலங்களில் நடத்தப்பட்ட ஊழல்களை விசாரிப்பதற்கே தனி அமைச்சர் தேவைப்படும் நிலை உள்ளது. எனவே, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையைக் கண்காணிக்கவும், ஊழலைத் தடுக்கவும் அத்துறைக்கென ஒரு தனி அமைச்சரைத் தமிழக அரசு நியமிக்க வேண்டும்.

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு மூன்று மாதங்களில் கவிழ்ந்து விடும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் பேசுவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இதுபோன்ற தேவையற்ற பேச்சுக்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாகவும், நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்தவும் வழிவகுக்கும்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கவும், போதைப்பொருள் புழக்கத்தைத் தடுக்கவும் முதலமைச்சர் தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இதற்காக அவர் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டங்களையும் நடத்தியுள்ளார். இந்தச் சிக்கல்களை முழுமையாகச் சரிசெய்ய அவருக்குப் போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

சவுக்கு சங்கர்
தமிழக அரசு
SAVUKKU SHANKAR
TN GOVT
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