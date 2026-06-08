சென்னை ஆணையர் அலுவலகத்தில் அருண் ஐபிஎஸ் மீது சவுக்கு சங்கர் பரபரப்பு புகார்
அருண் ஐபிஎஸ் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநராக இருக்கத் தகுதியில்லாத நபர் என சவுக்கு சங்கர் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : June 8, 2026 at 3:48 PM IST
சென்னை: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் அருண், தன்னை கொலை செய்வதற்காக மும்பையில் இருந்து கூலிப்படையை நியமித்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையரிடம் யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.
கொலை செய்ய அருண் ஐபிஎஸ் திட்டம்
யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் இன்று சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை கொடுத்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநராக உள்ள அருண், என்னைக் கொலை செய்வதற்காக மும்பையில் இருந்து கூலிப்படையை நியமித்துள்ளார். எனக்கு டெல்லியில் இருந்து உளவுத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து, உடனடியாக சென்னை காவல் ஆணையரை சந்தித்து புகார் அளித்துள்ளேன்.
கடந்த செப்டம்பர் 2025-ஆம் ஆண்டு, என்னைக் கொலை செய்வதற்காக தென் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு கூலிப்படையை அருண், பணம் கொடுத்து நியமித்திருந்தார். அப்போதும் டெல்லியில் இருந்து தகவல் வந்தது. அதன் பின்னர், பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை சந்தித்து புகார் கொடுத்திருந்தேன். புகார் அளித்த பிறகு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தேன். அந்தச் சந்திப்புக்குப் பிறகே கொலைத் திட்டம் கைவிடப்பட்டது.
இந்தியாவில் யாரும் நடக்காதது எனக்கு நடந்துள்ளது
இந்தியாவில் யாருக்கும் நடக்காத கொடுமைகள் எல்லாம் எனக்கு நடந்துள்ளன. என் வீட்டின் படுக்கையறை, சமையலறை ஆகிய இடங்களில் மலம் மற்றும் சாக்கடை கழிவுகள் வீசப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் வேறு எங்காவது இது நடந்துள்ளதா? எனக்கு மட்டும் தான் நடந்துள்ளது. இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்தபோது, உடனடியாக ரோந்து வாகனத்தை அழைத்த போதும், கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருந்து வருவதற்கு சுமார் முக்கால் மணி நேரம் ஆனது.
இது தொடர்பாக அங்கிருந்த ஆய்வாளரிடம் கேட்டபோது, போக்குவரத்து நெரிசல் காரணம் என பதிலளித்தனர்.
அருண் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவில் தற்போது இருந்திருந்தால், என் மீது 15 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பேன். தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் இருப்பதால், தன்னை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற எண்ணத்தில் இரண்டாவது முறையாக கூலிப்படையை நியமித்துள்ளார். டெல்லியில் இருந்து தகவல் வந்ததன் அடிப்படையில் காவல் ஆணையரை சந்தித்து புகார் கொடுத்துள்ளேன். தமிழக முதல்வரிடம் மீண்டும் இந்தக் கோரிக்கையை நான் வலியுறுத்துகிறேன். அருண் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநராக இருக்கத் தகுதியில்லாத நபர்" என்றார்.
திமுகவுக்கு நெருக்கமான அதிகாரிகள் தொடர்வது ஏன்?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஹார்டு டிஸ்க் விவகாரம் தொடர்பாக அரசு ஏன் சீரியஸாக செயல்படவில்லை என்பது எனக்கு புரியவில்லை. கடந்த ஆட்தியில் பெயருக்கு தான் சிவசங்கர் அமைச்சர்; ஆனால் துறையை நடத்தியது செந்தில் பாலாஜி தான். கடந்த ஆட்சியில் இருந்த அதிகாரியை மாற்றாமல் எப்படி ஊழலை கண்டுபிடிப்பார்கள்? அரசு அலுவலகத்தில் 18 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் எப்படி திருடப்பட்டன? இதில் தொடர்புடையவர்கள் சிவசங்கர் மற்றும் செந்தில் பாலாஜிக்கு தொடர்புடையவர்களா? என்பது விசாரிக்கப்பட வேண்டும். ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ராதாகிருஷ்ணன் மின்வாரியத் தலைவராக இருந்தார். தற்போது மீண்டும் அதே பொறுப்பில் உள்ளார். அவரை மாற்றாமல் எப்படி ஊழலை கண்டுபிடிப்பது?
ஹார்டு டிஸ்க் விவகாரத்தில் முதல் சந்தேகம் ராதாகிருஷ்ணன் மீதுதான் இருந்திருக்க வேண்டும். திமுகவுக்கு நெருக்கமான அதிகாரிகளை ஏன் இந்த அரசு முக்கியப் பதவிகளில் தொடர்ந்து நியமிக்கிறது என்று நான் கேட்கிறேன். திமுகவுக்கு நெருக்கமான அதிகாரிகள், ஊழலுக்கு துணைபோனவர்கள் எனக் கூறப்படுபவர்களையே தொடர்ந்து முக்கியப் பொறுப்புகளில் நியமிக்கிறார்கள். இதைத்தான் இந்த முதல்வர் விரும்புகிறாரா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
வந்த உடனேயே மின்வாரியத் தலைவரை மாற்ற வேண்டாமா? மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் அங்கு சென்று நான்கு பேரை சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளார். ஆனால் ஏழைத் தொழிலாளர்களை மட்டுமே நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள். ஊழலில் ஈடுபட்ட முக்கிய நபர்களை அருகில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் நேரு மீது ஒரு புகார் இருந்தது. அந்தப் புகார் தொடர்பான ஆவணங்களை முழுமையாக ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்தது அருண்தான் என குற்றம் சாட்டுகிறேன்.
பல துறைகளுக்கு நல்ல அதிகாரிகளை நியமித்துள்ளீர்கள். ஆனால் முக்கியமான லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரியை நியமிக்கலாமா? ஊரே பேசுகிறது. இதை நீங்கள் கவனிக்கவில்லை என்றால், எந்த விமர்சனமும் வந்தாலும் கவலைப்படாமல் ஆட்சி நடத்துகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் முதல்வர் இருக்கிறாரா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. திமுகவின் தலைவர்களையே சில அதிகாரிகள் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்கள்" என தெரிவித்தார்.