அருண் ஐபிஎஸ் குடும்பத்தினரின் சொத்துகள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் சவுக்கு சங்கர் புகார்

அருண் ஐபிஎஸ் குடும்பத்தினரின் சொத்துகள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் சவுக்கு சங்கர் புகார்
போதுமான ஆதாரங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு வழங்கியுள்ளேன். என்னிடம் விசாரணை நடத்தினால் கூட, தேவையான தகவல்களையும் ஆதாரங்களையும் அளிக்க தயாராக இருக்கிறேன் என சவுக்கு சங்கர் தெரிவித்தார்.
Published : August 10, 2026 at 11:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு காவலர் பயிற்சி பள்ளி இயக்குநர் அருண் ஐபிஎஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் உள்ள சொத்துகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் புகார் அளித்துள்ளார்.
புகார் மனுவை அளித்த பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் சவுக்கு சங்கர் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "அருண் ஐபிஎஸ் நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை சட்டவிரோதமாக சேர்த்திருப்பதாகவும், லஞ்சம் வாங்கி கோடிக்கணக்கில் பணத்தை குவித்திருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கடந்த ஆட்சிக் காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தேன். புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகும் அருண் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய நிலையில், அவரையே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக தவெக அரசு நியமித்தது. அதன் பிறகு பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அருண் மட்டும் சட்டவிரோதமாக லஞ்சம் பெற்று சொத்துகளை சேர்க்கவில்லை. அவரது குடும்பத்தினரும் சட்டவிரோதமாக சொத்து சேர்த்துள்ளனர். எனவே அருண் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டம் மற்றும் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என புகார் அளித்துள்ளேன்.
மேலும், அவரது மனைவி யமுனாதேவி ஐஆர்எஸ் அதிகாரியாக இருப்பதால், சிபிஐ, மத்திய நிதித்துறை, மத்திய உள்துறைச் செயலாளர் ஆகியோரும் உடனடியாக இதில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். யமுனாதேவி மற்றும் அருண் ஆகியோரை பணி இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உயர் அதிகாரிகள், இந்தப் புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு பரிந்துரை செய்வதாக தெரிவித்துள்ளனர். போதுமான ஆதாரங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு வழங்கியுள்ளேன்.
நான் ஒரு தனிநபர். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, சிபிஐ போன்ற விசாரணை அமைப்புகள்தான் தேவையான தரவுகளை சேகரித்து முழுமையாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என்னிடம் விசாரணை நடத்தினால் கூட, தேவையான தகவல்களையும் ஆதாரங்களையும் அளிக்க தயாராக இருக்கிறேன்" என சவுக்கு சங்கர் கூறினார்.