உரிமம் இல்லாத பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து: ஒருவர் உயிரிழப்பு;
இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்களையோ, தொழிலாளர்களையோ தள்ளிவிடக் கூடாது என்று நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : April 13, 2026 at 1:44 PM IST
விருதுநகர்: சாத்தூர் பட்டாசு ஆலையில் இன்று நேரிட்ட வெடி விபத்தில் நிகழ்விடத்திலேயே ஒருவர் உயிரிழந்தார்; 3 தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே சத்திரப்பட்டியில் கண்ணன் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை உள்ளது. சுமார் 20- க்கும் மேற்பட்ட அறைகள் கொண்ட இந்த ஆலையில் 60 தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று வழக்கம்போல் தொழிலாளர்கள் பட்டாசு தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஆலையில் தீப்பற்றி வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் ஆலையில் உள்ள கிலோ கணக்கிலான பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறின.
தொடர்ந்து நான்குமுறை பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதால் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு சத்தமும், புகையும் வெளியானது. சுமார் 6 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவுக்கு அதிர்வு ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் பீதியடைந்தனர்.
தகவலறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள், ஆலைக்குள் சென்று படுகாயமடைந்த ராஜ்குமார் (வயது 42), செல்வம் (வயது 33), ரமேஷ் (வயது 42) ஆகிய மூன்று தொழிலாளர்களையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். ஒருவர் நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை முழுவதுமாக அணைத்தனர். வெடி விபத்தில் ஆலையின் 10-க்கும் மேற்பட்ட அறைகள் தரைமட்டமானது. அத்துடன், ஆலை வளாகத்திற்குள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து இருசக்கர வாகனங்களும் சேதமடைந்தன.
இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்த சிவகாசி சார் ஆட்சியர் முகமது இர்பான், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீ நாதா, சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் அதிமுக கூட்டணியின் பாஜக வேட்பாளரும், கட்சியின் மாநில தலைவருமான நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், வெடி விபத்து ஏற்பட்ட பட்டாசு ஆலையில் உரிமம் புதுப்பிக்கப்படாமல் செயல்பட்டு வந்துள்ளது தெரியவந்தது. கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் ஆலையின் உரிமம் புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சாத்தூர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரன், "இந்தப் பகுதி வானம் பார்த்த பூமி; இப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரமே பட்டாசு தொழிலை நம்பிதான் உள்ளது.
அரசு அதிகாரிகளின் நெருக்கடி அதிகமாக உள்ள காரணத்தால் தொழிலாளர்களை அவசரப்படுத்தி வேலை வாங்கும் சூழ்நிலையால் தான் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. அரசு அதிகாரிகள் பட்டாசு தொழிலாளர்களைத் துன்புறுத்துவதாகதான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த தொழிலை விட்டால் மக்களுக்கு வேறு தொழில் கிடையாது.
மாநில அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டு இதுபோன்ற தொந்தரவுகளை அதிகம் செய்யக்கூடாது என சட்டமன்றத்தில் நான் பேசுவேன். இதுபோன்ற பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை, தொலைவில் உள்ள சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இதனால் வெம்பக்கோட்டை பகுதியிலேயே அரசு மருத்துவமனையைக் கொண்டுவர நான் முயற்சிப்பேன். அரசு அதிகாரிகள், பட்டாசு ஆலை தொழிலாளர்களை நிம்மதியாக வேலை பார்க்க விட வேண்டும். பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்களையோ, தொழிலாளர்களையோ இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தள்ளக்கூடாது.
சாத்தூர் தொகுதியை நான் சபிக்கப்பட்ட தொகுதியாகதான் பார்க்கிறேன். இந்த நேரத்தில் அரசைநான் குற்றம்சாட்ட விரும்பவில்லை; வருங்காலத்தில் என்ன தேவையோ? அதை செய்துக் கொடுப்பேன்" என்றார்.