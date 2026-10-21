தஞ்சை பெரிய கோயிலில் மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா மங்கல இசையுடன் தொடக்கம்
இந்தாண்டு 1,041-ஆம் ஆண்டு சதயவிழா, தஞ்சை பெரிய கோயிலில் மங்கல இசையுடன், களிமேடு அப்பர் பேரவை ஓதுவா மூர்த்திகளின் தேவார, திருமுறை விண்ணப்பத்துடன் இன்று தொடங்கியது.
Published : October 21, 2026 at 9:08 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பெரிய கோயிலை எழுப்பிய மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1,041ஆவது ஆண்டு சதய விழா, மங்கல இசை மற்றும் திருமுறை விண்ணப்பத்துடன் கோலாகலமாக இன்று தொடங்கியது.
சுந்தர சோழனாருக்கும் வானவன் மாதேவிக்கும் இரண்டாவது மகனாக பிறந்த அருண்மொழிவர்மன் என்கிற மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன், கி.பி 985-ல் சோழப் பெருமன்னனாக அரியணையில் அமர்ந்தார்.
அழகிலும், அறிவிலும், ஆற்றலிலும் சிறந்து விளங்கி 'இராசகேசரி' என்ற பட்டம் பூண்டு கி.பி 1,014 வரை ஆட்சி புரிந்து தமிழகத்தின் பெருமையை உலகறிய செய்தவர் ராஜராஜ சோழன்.
தமிழகத்தை ஆண்ட மூவேந்தர்கள் ஒருவரான செம்பியர் குடியிலும், தாய் வழியில் சங்க காலத்தில் இருந்து சிறந்த திருமுடிக்காரி போன்ற பெருந்தகை பிறந்த மலையமான் குடியையும் சேர்ந்த இப்பெருமகனின் இயற்பெயர் அருண்மொழிவர்மன்.
|இதையும் படிங்க.. மழைநீர் சேகரிப்புக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி - முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்
உலகமே வியக்கும் ராசராசேச்சாரம் என்னும் தஞ்சை பெருவுடையார் திருக்கோயிலை எடுத்த இவர், வைணவம், சமணம், பௌத்தம் போன்ற எல்லா சமயங்களுக்கும் ஆக்கமளித்து சமநோக்கோடு வாழ்ந்து காட்டியவர்.
தில்லையில் செல்லரித்த நிலையில் மூடிக் கிடந்த மூவர் தேவாரப் பாக்களை நம்பியாண்டார் நம்பியின் துணைகொண்டு மீட்டு எல்லா கோயில்களிலும் தேவாரம் ஓத செய்ததோடு சைவ ஆகமங்கள் என போற்றப்படும் திருமுறைகளை தொகுத்து அளித்தார்.
இவர், ஐப்பசி சதய நாளில் பிறந்தார் என்பதை கல்வெட்டுகள் பறைசாற்றுகின்றன. தமிழர்களின் கட்டிட கலைக்கும் சிற்ப கலைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்து வரும் உலக பாரம்பரிய சின்னமான தஞ்சை பெரியக் கோவிலை மாமன்னன் இராஜராஜ சோழன் எழுப்பி, உலகமே போற்றும் வகையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில் வரும் இராஜராஜ சோழனின் பிறந்த நாள், தஞ்சை பெரிய கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சதய விழாவாக அரசு சார்பில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்தாண்டு 1,041-ஆம் ஆண்டு சதயவிழா, தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இன்று மங்கல இசையுடன், களிமேடு அப்பர் பேரவை ஓதுவா மூர்த்திகளின் தேவார, திருமுறை விண்ணப்பத்துடன் தொடங்கியது.
இவ்விழாவில் எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன், அரண்மனை தேவஸ்தான உதவி ஆணையர் கவிதா, சதய விழா குழு தலைவர் சரவணன் மற்றும் பொதுமக்கள், பக்தர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க.. மழைக்காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை, செய்யக் கூடாதவை - பொதுமக்களுக்கு மின் வாரியம் அறிவுறுத்தல்
இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் ராஜராஜ சோழனுக்கு மாலை அணிவித்தல், மேடை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்கம், நாத சங்கமம், சிறப்பு பரதநாட்டியம், கவியரங்கம், தேவார இன்னிசை, பட்டிமன்றம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.