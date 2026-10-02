ETV Bharat / state

எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து வழிகாட்டிப் பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் மறைப்பு: அதிகாரிகளை பணியிடை நீக்கம் செய்து அரசு நடவடிக்கை!

இருமொழிக் கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சாத்தான்குளம் வழிகாட்டிப் பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் விவகாரம்
சாத்தான்குளம் வழிகாட்டிப் பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் விவகாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் வழிகாட்டிப் பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் இருந்த விவகாரத்தில் இரண்டு நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தில் இருந்து நாசரேத் செல்லும் சாலையில், மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சாலைப் பகுதியில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக வழிகாட்டிப் பலகை அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதில் திருநெல்வேலி, ஆழ்வார் திருநகரி, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் பெயர்கள் வழக்கமாக இடம்பெறும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துடன், இந்தியிலும் பெரிய அளவில் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன.

இதற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பு எழுந்தது. இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களிலும் பேசுபொருளான நிலையில், தி.மு.க தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்ட பலரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு

அதன்படி, தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டிருந்த சமூக வலைத்தள பதிவில், “இதுவரை மத்திய அரசின் இந்தித் திணிப்பைத்தான் தமிழ்நாடு எதிர்கொண்டு வந்தது. தற்போது, மாநில அரசே அந்தப் பணியைச் செய்வதுதான் அவர்கள் சொன்ன மாற்றம் போல. எல்லாவற்றிலும், ஆழம் பார்த்துவிட்டு, எதிர்ப்பு கிளம்பியதும் 'U Turn' அடிக்கும் த.வெ.க அரசின் மற்றுமொரு முயற்சியா இது?

வடமாநில influencer-களுக்காக ரீல்ஸ் ஆட்சி நடத்தும் த.வெ.க அரசு, இதன் ஆபத்தை உணர்ந்து, உடனடியாகத் தனது அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என எச்சரிக்கிறேன். இருமொழிக் கொள்கை என்பது தமிழ்நாட்டின் உயிர்க்கொள்கை. அதில் விளையாட வேண்டாம்” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்தி எழுத்துகள் மறைப்பு

இதனிடையே, வழிகாட்டிப் பலகையில் இடம்பெற்றிருந்த இந்தி எழுத்துக்கள் அனைத்தும் இரவோடு இரவாக பச்சை நிற ஸ்டிக்கர் மூலம் மறைக்கப்பட்டன. இதனால் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர் பெயர்கள் மட்டுமே தற்போது வெளிப்படையாக தெரிகின்றன.

கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, இந்தி எழுத்துகள் மறக்கப்பட்டதற்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், இது தொடர்பாக 2 நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளை பணியிடை நீக்கம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இருமொழிக் கொள்கை

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், சாத்தான்குளம் - நாசரேத் மாநில நெடுஞ்சாலையில் அமைக்கப்பட்ட வழிகாட்டிப் பலகையில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துடன் இந்தி மொழியிலும் ஊர்ப் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தது தெரியவந்தவுடன், இந்தி எழுத்துக்கள் உடனடியாக நீக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருமொழிக் கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: நடத்துநராக மாறிய முதல்வர் விஜய் - மகளிருக்கு டிக்கெட் கொடுத்து ‘வெற்றி பயணம்’ தொடங்கி வைப்பு

மேலும், தமிழ்நாடு அரசின் இருமொழிக் கொள்கைக்கு எதிராக மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் வழிகாட்டிப் பலகையில் இந்தி இடம்பெறக் காரணமான நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவிக் கோட்டப் பொறியாளர் மற்றும் உதவிப் பொறியாளர் ஆகியோர் உடனடியாக பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அவர்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SATHANKULAM HINDI SCRIPT ISSUE
TVK GOVT
சாத்தான்குளம் இந்தி விவகாரம்
TWO LANGUAGE POLICY
SATHANKULAM HINDI SIGNAGE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.