சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கு மேல்முறையீடு செய்ய கால அவகாசம்
வழக்கின் விசாரணையை ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 11:04 PM IST
மதுரை: சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகள் அனைவருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை வழங்கிய நிலையில், அவர்கள் அனைவருக்கும் மேல்முறையீடு செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வு கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராஜ். இவரது மகன் பென்னிக்ஸ். இருவரும், கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு காவலர்களின் கொடூரமான தாக்குதலால் உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்த வழக்கு நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், சமீபத்தில் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்பது காவலர்களுக்கும் உச்சபட்ச தண்டனையாக இரட்டை மரண தண்டனையை வழங்கி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பை பலதரப்பினரும் வரவேற்றிருந்தனர்.
இந்த நிலையில், தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தக் கோரி தமிழக அரசும், சிபிஐ-யும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வுக்கு முன் இன்று (ஏப்ரல் 24) நடைபெற்றது.
அப்போது, தந்தை, மகன் இறப்பிற்கு காரணமான காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், துணை காவல் ஆய்வாளர்கள் ரகு கணேஷ், பாலகிருஷ்ணன் உட்பட 9 பேரும் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வாயிலாக ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, குற்றவாளிக்கு தூக்குத் தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய கால அவகாசம் வழங்கி, வழக்கின் விசாரணை ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, காவலர் ஸ்ரீதர், எங்களுக்கு உரிய ஆவணங்கள் வழங்கவில்லை என நீதிமன்றத்திடம் முறையிட்டார். அப்போது, உத்தரவு நகலை வைத்து, மேல்முறையீட்டு மனுவை முதலில் தாக்கல் செய்யுங்கள். பிறகு உரிய ஆவணங்கள் வழங்கப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
இரட்டை மரண தண்டனை தீர்ப்பு:
முன்னதாக, "யார் அதிகமாக காயப்படுத்தினார்கள் என்றெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 காவலர்களும் ஒருமித்த கருத்துடன் கூட்டாக இணைந்தே குற்றத்தை செய்துள்ளனர். எனவே, அனைவரும் சமமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் மரண தண்டனை வழங்க வேண்டியது அவசியம் எனக் கருதியதால் 9 பேருக்கும் மரண தண்டனையை இந்த நீதிமன்றம் விதிக்கிறது" எனக் கூறி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் இரட்டை மரண தண்டனை என்கிற அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியிருந்தது.