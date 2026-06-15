சாத்தான்குளம் வழக்கு - மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய காவல் ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் தரப்புக்கு அவகாசம்
சாத்தான்குளம் மேல்முறையீட்டு வழக்கில் ஜூன் 25- ஆம் தேதி வரை மட்டுமே வழக்கு விசாரணை செய்யப்படும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 15, 2026 at 7:54 PM IST
மதுரை: சாத்தான்குளம் வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றம் விதித்த தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய காவல் ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் தரப்புக்கு அவகாசம் வழங்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்புஇன்று (ஜூன் 15) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வருகிற ஜூன் 25- ஆம் தேதி வரை தான் நாங்கள் இந்த வழக்கை விசாரிக்க இயலும் என கூறிய நீதிபதிகள், ஸ்ரீதரின் மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தாக்கல் செய்வதற்கு கால அவகாசம் வழங்கி வரும் ஜூன் 17- ஆம் தேதிக்கு வழக்கை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.
முன்னதாக, இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பாக ஜூன் 4- ஆம் தேதியன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஸ்ரீதர், தாமஸ் தவிர மற்றவர்கள் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கை இதே அமர்வு விசாரிக்கட்டுமா? அல்லது வர உள்ள அமர்வு விசாரிக்கட்டுமா? என்பது தொடர்பாக வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் முடிவெடுக்க நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியிருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கை இன்றைக்கு (ஜூன் 15) ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த தந்தை ஜெயராஜும், அவரது மகன் பென்னிக்ஸும் கடந்த 2020- ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19- ஆம் தேதி கொரோனா காலக்கட்டத்தில் காவல் துறையால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு கடுமையாகத் தாக்கப்பட்டனர். இதற்குப் பிறகு இருவரும் ஜூன் 21- ஆம் தேதி கோவில்பட்டி கிளைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஜூன் 22- ஆம் தேதி இரவு 09.00 மணியளவில் பென்னிக்ஸ் உயிரிழந்தார். அவரது தந்தை ஜெயராஜ் அடுத்த நாள் அதிகாலையில் உயிரிழந்தார்.
இந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய அளவில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதற்குப் பிறகு, இந்த விவகாரத்தைத் தானாகக் கையில் எடுத்த மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளை, இது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது. இதற்குப் பிறகு இந்த வழக்கு மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட முதல் நபராக சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் சேர்க்கப்பட்டார்.
மேலும், உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகுகணேஷ், தலைமை காவலர் முருகன், காவலர்கள் சாமதுரை, முத்துராஜா, செல்லதுரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வெயிலுமுத்து, பால்துரை ஆகியோர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. இவர்கள் அனைவரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதில் பால்துரை என்பவர் 2020- ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதமே கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துவிட்டார்.
இந்த வழக்கில் இரு கட்டங்களாக 2,427 பக்கங்களைக் கொண்ட குற்றப் பத்திரிகையை சிபிஐ தாக்கல் செய்திருந்தது. மதுரையில் உள்ள முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் அனைத்துமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் விசாரணைகள் முடிவடைந்து வழக்கின் தீர்ப்பு மார்ச் 23- ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி முத்துக்குமரன் அறிவித்தார். இவர்களுக்கான தண்டனை விவரங்கள் ஏப்ரல் 6- ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. அனைவருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனையும், மொத்தம் 1 கோடியே 40 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு அபராதத்தை வழங்கிடக் கோரி நீதிபதி முத்துக்குமரன் தீர்ப்பளித்தார். இந்த தண்டனையை உறுதி செய்யக்கோரி சிபிஐ தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.