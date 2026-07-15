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சாத்தான்குளம் வழக்கு; முன்னாள் காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் நேரில் ஆஜராகி வாதங்களை முன்வைக்க அனுமதி

உங்களுக்கு ஆதரவாக வழக்காட வழக்கறிஞர்களைச் சட்ட உதவிகள் மையம் மூலம் நியமிக்கலாமா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியபோது, தானே நேரில் ஆஜராகி வாதிடுகிறேன் என்று ஸ்ரீதர் தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு -கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 8:20 PM IST

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மதுரை: சாத்தான்குளம் வழக்கில் வரும் ஜூலை 27- ஆம் தேதி ஸ்ரீதர் நேரில் ஆஜராகி தனது வாதங்களை முன்வைக்க அனுமதி வழங்கி, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த வர்த்தகர் ஜெயராஜும், அவரது மகன் பென்னிக்ஸும் கடந்த 2020- ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19- ஆம் தேதி கொரோனா காலக்கட்டத்தில் காவல்துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு கடுமையாகத் தாக்கப்பட்டனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் ஜூன் 21- ஆம் தேதி கோவில்பட்டி கிளைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஜூன் 22- ஆம் தேதி இரவு ஒன்பது மணியளவில் பென்னிக்ஸ் உயிரிழந்தார். அவரது தந்தை ஜெயராஜ் மறுநாள் அதிகாலையில் உயிரிழந்தார்.

விசாரணை கைதிகள் சிறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தை தாமாக முன்வந்து கையில் எடுத்த மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளை, இது தொடர்பாக அறிக்கைத் தாக்கல் செய்ய மாவட்ட காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும், இந்த வழக்கானது மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட முதல் நபராக சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் இடம்பெற்றார்.

மேலும், உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகு கணேஷ், தலைமை காவலர் முருகன், காவலர்கள் சாமதுரை, முத்துராஜா, செல்லதுரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வெயிலுமுத்து, பால்துரை ஆகியோர் மீதும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.

இவர்கள் 10 பேரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதில் பால்துரை, 2020 ஆகஸ்ட் மாதமே கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் இரு கட்டங்களாக 2,427 பக்கங்களைக் கொண்ட குற்றப் பத்திரிகையை மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை தாக்கல் செய்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் விசாரணைகள் முடிவடைந்து வழக்கின் தீர்ப்பு மார்ச் 23- ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி முத்துக்குமரன் அறிவித்தார்.

இவர்களுக்கான தண்டனை விவரங்கள் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. அனைவருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை விதித்ததோடு, மொத்தம் ஒரு கோடியே 40 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்ததுடன், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு அந்த அபராதத்தை வழங்குமாறு நீதிபதி முத்துக்குமரன் தீர்ப்பளித்தார். இந்த தண்டனையை உறுதிச் செய்யக்கோரி சிபிஐ தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவானது நீதிபதிகள் ஜெகதீஸ், சந்திரா பூர்ணிமா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஒன்பது பேரும் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தனர். தொடர்ந்து நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் ஜூலை 15- ஆம் தேதி முதல் வாதங்களைத் தொடங்கலாம். முதலில் சிபிஐ தரப்பும் அடுத்ததாக, ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரும் வாதங்களைத் தொடங்க வேண்டும். இந்த வழக்கானது மதியம் 02.15 மணிக்கு விசாரிக்கப்படும் என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜெகதீஸ், சந்திரா பூர்ணிமா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (ஜூலை 15) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. மதுரை மத்திய சிறைச் சாலையில் இருந்து ஸ்ரீதர் காணொளி வாயிலாக ஆஜரானார். அவரிடம் உங்களுக்காக வழக்காட வழக்கறிஞர்களைச் சட்ட உதவிகள் மையம் மூலம் நியமிக்கலாமா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது ஸ்ரீதர் கூறியதாவது, "தாமே தனக்காக ஆஜராகி வாதிடுவதாகவும், விசாரணையின்போது நேரில் நீதிமன்றம் வர அனுமதிக்கவும் வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார். அதற்கு நீதிபதிகள், " நீங்கள் வாதிடும்போது வேண்டுமானால் நீதிமன்றம் வருவது குறித்து யோசிக்கலாம்" எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும், "தனக்கு வழக்கறிஞர் யாரும் வேண்டாம். தானே ஆஜராகி வாதிட்டுக் கொள்கிறேன்" என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து, வரும் ஜூலை 27- ஆம் தேதி ஸ்ரீதர் நீதிமன்றத்திற்கு நேரில் வந்து வாதங்களை முன்வைக்க அனுமதி வழங்கி வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.

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TAGGED:

சாத்தான்குளம் வழக்கு
MADURAI HIGH COURT BENCH
JUDGES
CBI
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