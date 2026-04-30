சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்ய சிபிஐ மனு தாக்கல்
சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் காவல் துறையினர் 9 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து மதுரை மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் ஏப்ரல் 6-ம தேதி தீர்ப்பளித்தது.
Published : April 30, 2026 at 6:21 PM IST
மதுரை: சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் தூக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள முதல் குற்றவாளியான ஸ்ரீதர், இவ்வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான ஆவணங்களை தயார் செய்வதற்காக தமக்கு 15 நாள்கள் விடுப்பு வழங்க (பரோல்) கோரினார்.
அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, இவ்வழக்கின் குற்றவாளிகள் அனைவரும் ஜூன் 1-ம் தேதிக்குள் மேல்முறையீடு செய்யுங்கள் என்று அறிவுறுத்தி உள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த வர்த்தகர் ஜெயராஜும் மற்றும் அவரது மகன் பென்னிக்ஸும் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் 19 ஆம் தேதி கொரோனா காலகட்டத்தில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அடுத்தடுத்து மரணமடைந்தனர். இந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய அளவில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந் வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட முதல் நபராக சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் இடம்பெற்றார்.
மேலும் உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகுகணேஷ், தலைமை காவலர் முருகன், காவலர்கள் சாமதுரை, முத்துராஜா, செல்லதுரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வெயிலுமுத்து மற்றும் பால்துரை மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் விசாரணைகள் முடிவடைந்த நிலையில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேருக்கும் தூக்குத் தண்டனை வழங்கி மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் மாவட்ட நீதிமன்றம் வழங்கிய தூக்குத் தண்டனையை உறுதிப்படுத்த கோரி தமிழக அரசு மற்றும் சிபிஐ தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது குற்றவாளிகள் ஒன்பது பேரும் சிறையில் இருந்தவாரே காணொளி வாயிலாக ஆஜராகினர்.
அப்போது நீதிபதிகள், குற்றவாளிகள் 9 பேரையும் தனித்தனியாக அழைத்து, 'வழக்கில் வாதாடுவதற்கு வழக்கறிஞர்களை நியமித்துவிட்டீர்களா?' என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, 'அடுத்தமுறை விசாரணைக்கு வரும்போது வழக்கறிஞர்களை நியமித்துவிடுகிறோம்' என்று குற்றவாளிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
இதனை ஏற்றுகொண்ட நீதிபதிகள், சிபிஐ தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட மனுவின் நகலை குற்றவாளிகளுக்கு விரைவில் கிடைக்க நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.
அப்போது இந்த வழக்கில் முதல் குற்றவாளியான ஸ்ரீதர் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான மனுக்களை தயாரிப்பதற்காக 15 நாட்கள் சாதாரண சிறை விடுப்பு கோரினார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், மேல்முறையீடு மனு தயாரிப்பதற்கு போதிய வசதிகள் சிறைத்துறை செய்து தரும். சிறையில் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன. எனவே விடுமுறை தருவது குறித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.
அத்துடன் குற்றவாளிகள் அனைவரும் ஜூன் 1-ம் தேதிக்குள் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவம் கருதி ஜூன் 4-ம் தேதியிலிருந்து தினம்தோறும் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை ஜுன் 4-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.