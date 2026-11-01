செயற்கைக்கோள் மூலம் கனிம வளங்கள் கண்காணிக்கப்படும்: அமைச்சர் டி.கே.பிரபு தகவல்
"அண்டை மாநிலங்களுக்குக் கனிமங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் நேரடிக் கண்காணிப்பில் இந்த நடவடிக்கை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது" என்று அமைச்சர் டி.கே.பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 7:03 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள கனிம வளங்கள் செயற்கைக்கோள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என்றும், கிண்டியில் அதற்கான கட்டுப்பாட்டு மையம் என்றும் கனிமவளத் துறை அமைச்சர் டி.கே.பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் கனிமவளத் துறை அமைச்சர் பிரபு, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "சிட்னியில் நடைபெற்ற கனிமவளத் துறை மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு, மூன்று நாட்கள் மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தேன். அங்கு மத்திய அரசின் இயற்கை வளத்துறை அமைச்சரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. கனிமவளத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது.
சிவகங்கையில் கிராஃபைட் கனிமத்தை தற்போது தூள் வடிவில் எடுத்து அப்படியே வழங்கி வருகிறோம். இதனை மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்களாக மாற்ற முடியும். குறிப்பாக, மின்சார கார்களுக்கான எலக்ட்ரோடுகள், மின்சாரத்தைச் சேமித்து வைக்கும் பேட்டரிகளுக்குத் தேவையான எலக்ட்ரோடுகள் ஆகியவற்றைத் தயாரிக்க முடியும்.
இதற்கான தொழில்நுட்பம் தற்போது நம்மிடம் முழுமையாக இல்லை. எனவே, இதுதொடர்பாக முன்னணி நிறுவனங்களிடம் பேசி மாதிரிகளை அனுப்புமாறு கேட்டுள்ளோம். காரைக்குடியில் உள்ள மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கும் (சி.இ.சி.ஆர்.ஐ.) மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் கிராஃபைட்டிலிருந்து மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்களைத் தயாரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஏற்கெனவே தோண்டி எடுக்கப்பட்ட நிலக்கரி மற்றும் இதர குவாரிகளை அப்படியே விட்டுவிடாமல், அவற்றைச் சுற்றுலாத் தலங்களாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கான மாற்றங்கள் மற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் அனைத்து லாரிகளிலும் ஜி.பி.எஸ். கருவி பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே இதனை வலியுறுத்தி வருகிறோம். சுமார் ஒரு லட்சம் லாரிகளை தனித்தனியாக கண்காணிப்பது கடினம் என்பதால், கனிமவளத் துறையை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஜி.பி.எஸ் கருவி பொருத்தாத வாகனங்களுக்கு பாஸ் வழங்கப்படாது.
மேட்டூர் அணைக்குத் தண்ணீர் செல்லும் வழித்தடத்தில் உள்ள பாறைகளை உடைத்து எடுப்பதாகத் தகவல் கிடைத்தவுடன், கனிமவளத்துறையின் பறக்கும் படையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இதுவரை 20 வாகனங்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் கனிமவளத் துறையை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கி, செயற்கைக்கோள் மூலம் நிகழ்நேரக் கண்காணிப்பு செய்யும் முறையைக் கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை கிண்டியில் உள்ள கனிமவளத் துறை இயக்குநரக அலுவலகத்தில் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
அண்டை மாநிலங்களுக்குக் கனிமங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் நேரடிக் கண்காணிப்பில் இந்த நடவடிக்கை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.