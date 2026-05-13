திமுகவுடன் கூட்டணி என்பது அதிமுகவினருக்கு கனவில் கூட வரக்கூடாது: வி.கே.சசிகலா

ஒற்றுமை மட்டும் நடந்துவிட்டால், அதிமுக கடல்போல மாறிவிடும் என சசிகலா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சசிகலா
சசிகலா செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat)
Published : May 13, 2026 at 7:47 PM IST

சென்னை: அதிமுகவினருக்கு, திமுகவுடன் கூட்டணி என்பது கனவில் கூட வரக்கூடாது என வி.கே.சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுக இரண்டாக உடைந்துள்ளது. அக்கட்சியில் உட்கட்சி பூசல் நிலவி வரும் சூழலில், அரசியல் களம் பரபரப்பாக உள்ளது. இதனிடையே சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வெளியான சில தினங்களில் அதிமுக - திமுக இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாகவும் தகவல் பரவியது. ஆனால், இது வதந்தி என்று அக்கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்கள் மறுத்து வரும் சூழலில், சிலர் கூட்டணி குறித்து பேசியது உண்மைதான் என தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள இல்லத்தில் வைத்து சசிகலா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “அதிமுகவிற்கு தற்போது ஒற்றுமை மட்டுமே தேவை. நாம் ஒன்றாக இருந்திருந்தால், இன்றைக்கு அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்கும். அதிமுக ஒன்றிணையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு தற்போதும் உள்ளது.

அதேசமயம், அதிமுகவை அழிக்க நினைத்த கட்சி திமுக. எம்ஜிஆரை கிள்ளிக்கீரை போல் தூக்கி போட்ட கட்சி திமுக. எங்கள் ரத்தத்திலும் திமுக எதிர்ப்புதான் இருக்கும். கடந்த காலங்களில் அதிமுகவை அழிக்க நினைத்த திமுகவிற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் வழிவிட்டதில்லை. எனவே, திமுக எதிர்ப்பு மனப்பான்மையை ஒருபோதும் விடமாட்டோம். அதிமுகவின் பிளவு என்பது திமுகவிற்கே சாதகமாக இருக்கும்.

திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்ற செய்தி காதில் விழுந்ததில் இருந்து நான் 4 நாட்களாக சாப்பிடவில்லை, தூங்கவில்லை. அதிமுகவினருக்கு திமுக கூட்டணி என்பது கனவில் கூட வரக்கூடாது. ஆட்சிக்காக திமுகவுடன் கைகோர்ப்பது என்பது எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை.

இதுபோன்ற சூழலில் தான் அதிமுகவினர் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். நாம் செய்த தவறே ஒற்றுமையாய் இல்லாதது மட்டும்தான். 'அதிமுக' என்ற இயக்கம் இருக்குமா? என்ற காலங்களெல்லாம் இருந்திருக்கிறது. அதனால், தற்போதைய சூழல் பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம். மீண்டும் வருவோம் என்று மட்டுமே நினைக்க வேண்டும். ஒற்றுமை மட்டும் நடந்துவிட்டால், அதிமுக கடல் போல மாறிவிடும். அதற்கான அறிகுறிகள் தெரிகிறது.

நான் யார் மீதும் விருப்பு வெறுப்புடன் இல்லை. பொதுச் செயலாளர் என்பவருக்கு விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது என மறைந்த முதலமைச்சர் அம்மாவிடமே நான் கூறியுள்ளேன். நான் ஆரம்பத்தில் இருந்து கூறி வருவது ஒன்றுதான், அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

