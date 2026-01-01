ETV Bharat / state

திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவதே எனது ஒற்றை இலக்கு - சசிகலா மீண்டும் உறுதி

2026 தேர்தலில் திமுகவிற்கு சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தால்தான், தமிழ்நாடு வளர்ச்சியின் பக்கம் நோக்கி செல்வதை பார்க்க முடியும் என்று சசிகலா தெரிவித்தார்.

January 1, 2026

சென்னை: திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவது தான் என்னுடைய வேலை, ஒற்றை இலக்கு என்று சசிகலா மீண்டும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

அதிமுகவின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் சசிகலா புத்தாண்டை முன்னிட்டு, சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இல்லத்தில், அவரது ஆதரவாளர்களை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இந்த புத்தாண்டு 'மன்னராட்சி' ஒழிந்து, 'மக்களாட்சி' மலரும் ஆண்டாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திமுகவை பொறுத்தவரை, மக்களுக்கு எதிராகவே ஆட்சி செய்து வருகிறது. இன்றைக்கும் அதே நிலைதான். சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது.

குறிப்பாக, திருத்தணி ரயில் நிலையத்தில் வடமாநில இளைஞரை 4 சிறுவர்கள் கத்தியால் காயப்படுத்தியுள்ளார்கள். இதுபோன்று எப்போதும் நடந்தது கிடையாது. ஆனால், திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இச்சம்பவம் நடந்து 2 நாட்கள் கூட ஆகவில்லை. அதே திருத்தணியில் ரயில்வே நிலையத்தில் பட்டுப்புடவை வியாபாரியை சிறுவர்கள் அடித்து தொந்தரவு செய்து இருக்கிறார்கள். திருப்பூர் வீரராகவ பெருமாள் கோயில் திருவிழாவில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தலைமைக் காவலரை இளைஞர் ஒருவர் கத்தியால் குத்த வந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அம்மா இருக்கும்போது காவல்துறை எப்படி இருந்தது? இப்போது எப்படி இருக்கிறது? இதிலிருந்தே மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நிர்வாகம் செய்யத் தெரியவில்லை என்பது தெரிகிறது. ரவுடிசத்தை குறைக்க முடியவில்லை. பட்டப்பகலில் நடக்கும் குற்றத்தை யாரிடம் சொல்வது? எனவே, மக்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இந்த தேர்தலில் திமுகவிற்கு சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தால்தான், தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பக்கம் நோக்கிச் செல்வதை பார்க்க முடியும். அப்போதுதான் தமிழ்நாட்டிற்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, தற்போது வரை நிறைவேற்றவில்லை. எங்கு பார்த்தாலும் தூய்மைப் பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் என பலரும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். திமுக அரசு வந்ததிலிருந்து போராட்டம் மட்டும் தான் நடக்கிறது. இந்த பிரச்சனை முடிய வேண்டுமென்றால், அம்மா ஆட்சி மீண்டும் வர வேண்டும். திமுக அரசியலுக்கு முடிவு கட்டுவது தான் என்னுடைய வேலை” எனத் தெரிவித்தார்.

