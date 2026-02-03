மத்திய அரசு பட்ஜெட் வெறும் சாதாரண அறிக்கை தான் - சசிகலா விமர்சனம்
ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர் வழியில் மக்களாட்சியை கொண்டு வர எனது 39 ஆண்டு கால அனுபவத்தின் மூலம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ, அதை செய்வேன் என சசிகலா தெரிவித்தார்.
Published : February 3, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசு பட்ஜெட் வெறும் சாதாரண அறிக்கை தான், தமிழ்நாட்டிற்கு பெரிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என சசிகலா கூறினார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணாவின் 57-வது நினைவு நாளான இன்று சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடத்தில் சசிகலா மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், “மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை எப்போதும் உள்ள சாதாரண அறிக்கை தான். தமிழ்நாட்டிற்கு என்று பெரியதாக திட்டம் எதுவும் இல்லை. பெண்களுக்கான தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் அதிவிரைவு ரயில் திட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் வரி விகிதத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை என்பது ஏமாற்றம் தான். மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த திட்டங்கள் ஒன்று, இரண்டு உள்ளன” என்றார்.
தேர்தலை சந்திக்க கட்சி துவங்க உள்ளீர்களா என்று கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், ”எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் களத்தில் இருப்பார்கள். மேற்கொண்ட தகவல்கள் விரைவில் தெரிந்து கொள்வீர்கள்” என்றார்.
டி.டி.வி. தினகரன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்தது குறித்த கேள்விக்கு, ”ஒவ்வொரு கட்சியினரும் எந்த கட்சியுடன் சேர விரும்புகிறார்களோ, அவர்களுடன் கூட்டணி அமைத்துக் கொள்வார்கள். அதில் நான் தலையிட்டு எந்த கருத்தும் சொல்ல முடியாது. என்னை பொறுத்த வரை ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி நடக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது திட்டம், அதை நான் நல்ல முறையில் செயல்படுத்துவேன்” என கூறினார்.
திமுக ஆட்சி குறித்து பேசிய சசிகலா, “திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் பத்திரிக்கையாளர் மட்டுமல்லாமல், மக்களும் தாக்கப்படுகின்றனர். அரசு இன்று இருக்கும், நாளை மாறும். ஆனால் நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு காவல் துறையினர் தக்க நேரத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும். ஆகையால் காவலர்கள் உண்மையாக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நந்தனம் கலைக் கல்லூரியில் உணவு விடுதியில் பணியாற்றிய பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்கள் திமுகவினர் என்று வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிய வருகிறது. இதற்குத் தகுந்த நடவடிக்கையை காவல் துறையினர் எடுக்க வேண்டும். பூசி மொழுகினால் அடுத்து வரக் கூடிய அரசாங்கம் உங்களை விடாது. தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இடங்களிலும் சட்டம் ஒழுங்கு மோசமாக உள்ளது இதற்கு திமுக பதில் சொல்ல வேண்டும்” என்றார்.
விஜய் அதிமுகவை ஊழல் கட்சி என்று விமர்சித்துள்ளது தொடர்பான கேள்விக்கு, “ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கும். ஜெயலலிதா ஆட்சி செய்த போது அரசு எப்படி இருந்தது என சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர் வழியில் மக்களாட்சியை கொண்டு வர எனது 39 ஆண்டு கால அனுபவத்தின் மூலம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ, அதை செய்வேன். திமுக அரசாங்கத்தை விரட்டி அடிப்போம்” என்றார்.