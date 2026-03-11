தைலாபுரம் இல்லத்தில் ராமதாஸ் - சசிகலா சந்திப்பு; அனல் பறக்கும் அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் பேச்சுவார்த்தை
வட மாவட்டங்களில் வன்னியர் வாக்குகளை கணிசமாக கொண்டிருக்கும் ராமதாஸும், டெல்டா, தென் மாவட்டங்களில் முக்குலத்தோரின் ஆதரவை பெற்றிருக்கும் சசிகலாவும் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்தால், பெருமளவில் வாக்குகள் பிரியக்கூடும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : March 11, 2026 at 9:02 AM IST
விழுப்புரம்: தமிழக அரசியல் களம் தகித்துக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை சசிகலா சந்தித்து பேச்சவார்த்தை நடத்தியிருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவிட்ட நிலையில், கிட்டத்தட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஏதோ ஒரு கூட்டணிக்குள் ஐக்கியமாகிவிட்டன. தங்களின் பலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்தைகளில் அவை தற்போது ஈடுபட்டு வருகின்றன.
திமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை, தொகுதிப் பங்கீடு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதே சமயத்தில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியோ, இன்னும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்காமல் உள்ளது.
விஜய்யின் தவெகவை எப்படியாவது கூட்டணிக்குள் இழுக்க அதிமுகவும், பாஜகவும் காய் நகர்த்தி வருவதாகவும், இதன் காரணமாகவே தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்காமல் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்நிலையில், ஒருகாலத்தில் அரசியலை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்த ராமதாஸும், அதிகார மையமாக திகழ்ந்த சசிகலாவும் தற்போது தனித்து விடப்பட்டுள்ள சூழலை காண முடிகிறது.
பாமக தனது கட்டுப்பாட்டில் இருந்து மகன் அன்புமணி கையில் செல்வதை ராமதாஸால் தடுக்க முடியவில்லை. கட்சியை தனது அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ள அன்புமணி, தற்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்து, மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் ஆகிவிட்டார்.
இதனால் ராமதாஸ் பாமக அணி எந்தக் கூட்டணியில் இணைவது என தெரியாமல் தவித்து வருகிறது. தே.ஜ. கூட்டணியில் மகன் இருப்பதால் அங்கும் செல்ல முடியாமல், விசிக இருப்பதால் திமுக கூட்டணிக்கும் செல்ல முடியாமல் ராமதாஸ் அணி இருக்கிறது.
அதுபோலவே, அதிமுகவால் கைவிடப்பட்டு, பின்னர் டிடிவி தினகரனாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு தனிக்கட்சி தொடங்கியிருக்கும் சசிகலாவையும் வரவேற்க எந்தக் கூட்டணியும் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரியவில்லை.
இந்நிலையில்தான், விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் உள்ள தைலாபுரம் இல்லத்துக்கு நேற்று மாலை சென்ற சசிகலா, அங்கு ராமதாஸை சந்தித்து பேசினார். சுமார் ஒன்றரை மணிநேரத்துக்கு மேலாக இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினர்.
தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்தும், கூட்டணி குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. பின்னர், ராமதாஸ் வீட்டிலேயே சசிகலா இரவு உணவு சாப்பிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது, இருவரும் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திப்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. வட மாவட்டங்களில் வன்னியர் வாக்குவங்கியை கணிசமாக வைத்திருக்கும் ராமதாஸும், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் முக்குலத்தோர் ஆதரவை பெற்றிருக்கும் சசிகலாவும் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்தால், பெரிய அளவில் வாக்குகள் பிரியக்கூடும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ராமதாஸ் - சசிகலா கூட்டணி அமையுமா? பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.