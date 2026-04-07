ஆளுங்கட்சியின் ஆதிக்கத்தில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள்; மதுரை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சசிகலா ஆதங்கம்
Published : April 7, 2026 at 9:06 PM IST
மதுரை: ஆளுங்கட்சியின் ஆதிக்கத்தில் செயல்படும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள், எதிர்க்கட்சியினரை போட்டியிடவிடாமல் தடுக்கும் வகையில் வேட்புமனுக்களை நிராகரிப்பதாக சசிகலா குற்றம்சாட்டினார்.
மதுரை ஆரப்பாளையத்தில் அஇபுதமமுக வேட்பாளர் சக்கரவர்த்தியை ஆதரித்து கட்சியின் தலைவர் சசிகலா இன்று தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர், திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து, அரசின் செயல்பாடுகள் முதல் தேர்தல் முறைகேடுகள் வரை பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
அரசாங்கம் நடத்துவது ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவது போல பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்ட அவர், வருவாய் மற்றும் செலவுகளை கணக்கிட்டு மட்டுமே மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் என்றார். ஆனால், தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் நடைமுறைக்கு இயலாத வாக்குறுதிகளை அளித்து மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
மதுரையில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை சுட்டிக்காட்டிய அவர், மேயர் பதவி காலியாக நீண்ட காலமாக இருந்தும் தேர்தல் நடத்தப்படாதது ஏன்? என கேள்வி எழுப்பினார். நகரின் வளர்ச்சியைப் பற்றி கவலைப்படாமல் ஆட்சியாளர்கள் அற்ப விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றும் விமர்சித்தார்.
திமுக ஆட்சியில் சில அமைச்சர்களிடம் மட்டுமே அதிகாரம் குவிந்துள்ளதாகவும், மற்ற அமைச்சர்கள் அவர்களின் அனுமதியின்றி செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். எந்தத் துறையாக இருந்தாலும் சிலர் மட்டுமே முடிவெடுக்கும் சூழல் நிலவுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் ஆளுங்கட்சியின் ஆதிக்கத்தில் செயல்படுகின்றனர் என்றும், எதிர்க்கட்சியினரை போட்டியிட விடாமல் தடுக்கும் வகையில் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன என்றும் அவர் விமர்சித்தார். தைரியம் இருந்தால் நேருக்கு நேர் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என்றும் சசிகலா சவால் விடுத்தார்.
மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் வழங்கப்படும் பணம் மக்களின் வரிப்பணமே தவிர, அது அரசியல் கட்சிகளின் சொந்த பணம் அல்ல என்று கூறிய அவர், அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும், ஆனால் வாக்களிக்கும் போது தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
ஜெயலலிதா காலத்தில் இத்தகைய முறைகேடுகள் நடைபெறவில்லை என்றும், தாம் நீண்ட காலமாக அரசியலில் இருந்து நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுத்து வந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாக கூறிய வாக்குறுதிகளையும் திமுக நிறைவேற்றவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டினார். இறுதியாக, மக்களை ஏமாற்றும் இந்த அரசுக்கு முடிவு கட்டவே நான் வந்துள்ளேன் என்று சசிகலா கூறினார்.