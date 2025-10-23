கந்த சஷ்டி விழாவின் 2-வது நாள்... குமரகோட்டம் கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்!
சஷ்டி விரதம் தொடங்கி இருப்பதால் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் ஏராளமானோர் குமரகோட்டம் முருகன் கோயிலுக்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
Published : October 23, 2025 at 2:04 PM IST
காஞ்சிபுரம்: சஷ்டி விரதத்தின் 2-வது நாளான இன்று, காஞ்சிபுரம் குமரகோட்டம் முருகன் கோயிலில் 108 முறை கோயிலை சுற்றி வந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ் கடவுள் முருகப் பெருமானின் பெருமையை போற்றும் கந்தபுராணம் அரங்கேறிய திருத்தலம் என பெயர் பெற்றது குமரகோட்டம். கோயில் நகரமான காஞ்சிபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்று விளங்கும் குமரகோட்டம் முருகன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் கந்த சஷ்டி விழா விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெறுவதை முன்னிட்டும், கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டும் லட்சார்ச்சனை மட்டுமே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் குமரகோட்டம் முருகப்பெருமான் திருக்கோயிலில் காலை நேரத்திலேயே ஏராளமான முருக பக்தர்கள் திரண்டு வந்து பச்சை ஆடை உடுத்தி பச்சை மணி மாலை அணிந்து சஷ்டி விரதம் இருந்து வருகின்றனர்.
கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு ஆறுமுக பெருமானுக்கு ஆறு கால லட்சார்ச்சனை நடைபெறும். இந்த விழாவை ஒட்டி ஒவ்வொரு நாளும் ஆறுமுகப் பெருமானாக காட்சியளிக்கும் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நிறங்களால் ஆன மலர் மாலைகள் அணிவித்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்து வருகிறார்.
அந்த வகையில் கந்த சஷ்டி விழாவின் முதல் நாளான நேற்று ஆறுமுகப் பெருமானுக்கு முழுவதும் மஞ்சள் நிற மலர் மாலைகள் அணிவித்து சிறப்பு லட்சார்ச்சனை நடைபெற்றது. இந்த நிலையில் கந்த சஷ்டி விழாவின் 2-வது நாளான இன்று காலை நேரத்திலேயே சஷ்டி விரதம் இருக்க வந்த பக்தர்கள் ஆறுமுகப் பெருமானுக்கு, சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்க லட்சார்ச்சனை செய்து சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டு கோயில் வளாகத்தில் உள் மற்றும் வெளி பிரகாரங்களில் 108 சுற்றுகள் சுற்றி வந்தனர்.
சஷ்டி விரதம் தொடங்கி இருப்பதால் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் ஏராளமானோர் குமரகோட்டம் முருகன் கோயிலுக்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வருவதால் கோயில் வளாகம் முழுவதுமே பக்தர்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது.