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சர்க்காரியா கமிஷன் - அரை நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு நினைவுபடுத்திய முதல்வர் விஜய் - 1976-ல் நடந்தது என்ன?

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையை முன்னிலைப்படுத்தி பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட எம்ஜிஆர், 1977 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மிகப் பெரிய வெற்றியை பெற்று முதல்வராக ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தார்.

சட்டப் பேரவையில் ஆவேசமாக பேசிய முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப் பேரவையில் ஆவேசமாக பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் (@TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 4:44 PM IST

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தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தை அரை நூற்றாண்டு காலப் பின்னோக்கிய வரலாற்றுப் பக்கங்களுக்குள் மீண்டும் இழுத்துச் சென்றது சட்டப் பேரவையின் இன்றைய நிகழ்வு. சட்டப் பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற காவல் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், 1970-களில் திமுக அரசுக்கு எதிராக அமைக்கப்பட்ட ‘சர்க்காரியா கமிஷன்’ அறிக்கையை வாசித்த விவகாரம், பேரவையை அதிர வைத்தது.

அப்போது, "கடந்த ஆட்சியில் ஊழல் நடந்ததாக நான் கூறிய 3 துறை கோப்புகளை திறக்க சொல்லி திமுகவினர் எனக்கு சவால் விட்டனர். அதை திறப்பதற்கு முன்பு, திமுக-வின் ஊழல் பாரம்பரியத்தை பற்றி பேசும் சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையின் சாம்பிளை நான் காட்ட விரும்புகிறேன்" என்று ஆவேசத்துடன் முழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய், வீராணம் குடிநீர் திட்டத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில் இடம் பெற்ற சில பகுதிகளை வாசித்துக் காட்டினார்.

அரை நூற்றாண்டுக்குப் பின் முதலமைச்சர் விஜய் நினைவுபடுத்திய அந்த சர்க்காரியா கமிஷன் என்றால் என்ன? 1976-ல் என்ன நடந்தது? என்பதை இந்த செய்தித்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

சர்க்காரியா கமிஷன் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணி

1969-ல் பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு பின் திமுக-வின் தலைவராகவும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்றார் கருணாநிதி. 1972-ல் கருணாநிதியோடு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் திமுக-விலிருந்து பிரிந்து அதிமுக என்று அழைக்கப்படும் 'அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை' தொடங்கினார் எம்.ஜி.ஆர்.

அதிமுகவை தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, திமுக அமைச்சரவையின் மீது அடுக்கடுக்கான ஊழல் புகார்களை பட்டியலிட்டு, அன்றைய குடியரசுத் தலைவரிடம் எம்.ஜி.ஆர் நேரடியாக மனுவாக அளித்தார்.

அதனை தொடர்ந்து, 1975-ல் பிரதமர் இந்திரா காந்தியால் நாடு முழுவதும் அவசரநிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டது. அவசர நிலையை திமுக மிக கடுமையாக எதிர்த்தது. இதன் விளைவாக, 1976 ஜனவரி 31 அன்று கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசு கலைக்கப்பட்டு, குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தப்பட்டது.

ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட அடுத்த சில நாட்களிலேயே, அதாவது 1976 பிப்ரவரி 3 அன்று, எம்.ஜி.ஆர் கொடுத்த புகார்களை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சித் சிங் சர்க்காரியா தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை கமிஷனை மத்திய அரசு அமைத்தது.

யார் இந்த நீதிபதி சர்க்காரியா?

இந்திய நீதித்துறை மற்றும் அரசியல் அமைப்பு வரலாற்றில் மிக முக்கியமான முத்திரைகளை பதித்தவர் நீதிபதி ஆர். எஸ். சர்க்காரியா. இவரது முழுப் பெயர் ரஞ்சித் சிங் சர்க்காரியா.

பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவில் பிறந்த இவர் லாகூரில் சட்டப் படிப்பை முடித்தார். பின்னர், 1940-ல் பாட்டியாலா உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக தனது பணியைத் தொடங்கினார். இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, அதனை பஞ்சாபியில் மொழிபெயர்ப்பதற்காக அப்போதைய மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட இருவர் குழுவில் இவர் இடம் பெற்றிருந்தார். மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் சீக்கிய நீதிபதி என்ற பெருமையும் சர்க்காரியாவுக்கு உண்டு.

இந்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான இரண்டு கமிஷன்களுக்கு தலைமை தாங்கியதன் மூலம் நீதிபதி சர்க்காரியா நாடு முழுவதும் பிரபலமானார். முதலாவது, திமுகவுக்கு எதிரான விசாரணை கமிஷன் மற்றும் 2-வது மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை வரையறை செய்வதற்கான ஆணையம். இந்த ஆணையம் 1983-ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. ஆளுநரின் அதிகாரம் மற்றும் 356-வது சட்டப் பிரிவு பயன்பாடு குறித்த இந்த ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் தான் இன்றும் இந்திய அரசியலமைப்புக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்கின்றன.

திமுகவுக்கு எதிரான சர்க்காரியா கமிஷன்

1971- 1976 கால கட்டத்தில் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் எழுந்த ஊழல் புகார்கள் குறித்த 28 குற்றச்சாட்டுகளை சர்க்காரியா கமிஷன் விசாரித்தது. அதில் முதன்மையானது இன்று சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் சுட்டிக் காட்டிய வீராணம் குடிநீர் திட்டத்தில் நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேடு புகார்.

சென்னைக்குக் குடிநீர் கொண்டு வரும் வீராணம் குழாய் திட்டத்தின் டெண்டரை 'சத்தியநாராயணா பிரதர்ஸ்' என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்காக, ஆட்சியாளர்கள் 2.5 சதவீத கமிஷன் (ரூ. 40 லட்சம்) கேட்டதாக விசாரணைக்கு பிறகு சர்க்காரியா கமிஷன் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தது. வீராணம் திட்டத்திற்காக பல தவணைகளாக மொத்தம் ரூ. 25 லட்சம் லஞ்சம் கைமாறியதாகவும் சர்க்காரியா கமிஷன் குற்றம்சாட்டியிருந்தது.

சர்க்காரியா கமிஷன் அடுத்ததாக விசாரித்தது பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கும் ஒப்பந்தத்தில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் புகார் குறித்து. அதாவது, கடும் வறட்சி நிலவிய அந்த காலத்தில் விவசாய நிலங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த புகார் குறித்து விசாரணை நடத்திய சர்க்காரியா கமிஷன், ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்கள் நம்பகத்தன்மையுடன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டியது.

மேலும், சர்க்கரை ஆலைகளிடமிருந்து தனியார் முகவர்கள் மூலம் கொள்முதல் செய்ததில் அன்றைய அமைச்சர்கள் கூட்டுச் சதியில் ஈடுபட்டதாகவும் சர்க்காரியா கமிஷன் குற்றம்சாட்டியது.

சர்க்காரியா கமிஷனின் முக்கியப் பரிந்துரைகள்

நீதிபதி சர்க்காரியா தலைமையிலான கமிஷன் கண்டறிந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டம் மற்றும் இந்தியத் தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய புலனாய்வுத்துறை மற்றும் மாநில போலீசார் குற்றவியல் வழக்குகளைப் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தது.

முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் போன்ற உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு நெருக்கமான நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை வழங்குவதை தடுக்க, டெண்டர் நடைமுறைகளில் கூடுதல் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவர வேண்டும் என வலியுறுத்தியது.

எதிர்காலத்தில் இது போன்று நடப்பதைத் தவிர்க்க, உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் ஒப்புதல் மற்றும் தணிக்கை முறைகளை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்தது.

சர்க்காரியா கமிஷனின் பரிந்துரைகளின்படி, பிற்காலத்தில் சிபிஐ மூலம் சில வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டன. எனினும், 1977-1978 காலகட்டத்திற்கு பிறகு ஏற்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் மாற்றங்கள், குறிப்பாக ஜனதா கட்சியின் வீழ்ச்சி மற்றும் மீண்டும் இந்திரா காந்தி பிரதமராக பொறுப்பேற்றது போன்ற காரணங்களால், இந்த அறிக்கையின் மீதான நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு வந்தன.

மேலும், நீதிபதி சர்க்காரியா கமிஷனின் அறிக்கைக்குப் பிறகே 'விஞ்ஞானபூர்வ ஊழல்' என்ற சொல்லாடல் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் உருவானது என்றும் கூறப்படுகிறது.

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த கருணாநிதி

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை வெளியான போது கருத்து தெரிவித்த திமுக தலைவராக இருந்த கருணாநிதி, "இது இந்திராவின் அவசர நிலை பழிவாங்கல் நடவடிக்கை" என்று குற்றம்சாட்டினார். திமுக அரசு கலைக்கப்பட்டதையும் சர்க்காரியா கமிஷனையும் கருணாநிதி அரசியல்ரீதியாக மிக தீவிரமாக எதிர்கொண்டார்.

அப்போது பல்வேறு பொதுக் கூட்டங்களில் பேசிய அவர், "டெல்லியில் நடக்கும் அவசரநிலை என்ற ஜனநாயகப் படுகொலையை துணிவோடு எதிர்த்த ஒரே இயக்கம் திமுக. அதற்காக இந்திரா காந்தி அரசு எங்களுக்கு கொடுத்த பரிசு தான் இந்த ஆட்சி கலைப்பும், சர்க்காரியா கமிஷனும். இந்த கமிஷன் என்பது முழுக்க முழுக்க அரசியல் பழிவாங்கும் நோக்கோடும், திமுக-வை நசுக்குவதற்காகவும் போடப்பட்ட ஒரு ஜோடிக்கப்பட்ட கமிஷன். சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை என்பது நீதிமன்றத் தீர்ப்பு அல்ல. அது ஒரு பரிந்துரை மட்டுமே. மக்கள் மன்றமே எங்களின் இறுதி நீதிமன்றம்" என்றார்.

கமிஷனின் பரிந்துரைகளை வரவேற்ற எம்ஜிஆர்

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கைக்கு எம்ஜிஆர் வரவேற்பு தெரிவித்தார். அப்போது அவர், "நான் சொன்னது உண்மை. நீதி வென்றுவிட்டது" என்றார்.

திமுக அரசுக்கு எதிராக புகார்களை கொடுத்த எம்.ஜி.ஆர், சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையைத் தனது மிகப் பெரிய அரசியல் வெற்றியாக கருதியதோடு, அதனை எதிர்கால அரசியல் அஸ்திரமாகவும் பயன்படுத்திக் கொண்டார். அந்த காலத்தில் அவர் அளித்த பேட்டிகளில், "திமுக அரசு மக்கள் பணத்தைச் சுரண்டுகிறது என்று நான் குற்றம் சாட்டிய போது, அதற்கு ஆதாரம் கேட்டார்கள். இதோ, நாட்டின் மிக உயரிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சர்க்காரியா தனது அறிக்கையின் மூலம் நான் சொன்ன புகார்கள் அனைத்தும் உண்மை என்பதை நிருபித்துவிட்டார்.

தூய்மையான, ஊழலற்ற ஆட்சியைத் தமிழகத்திற்கு வழங்குவதே நமது இலக்கு. சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை என்பது தீயசக்திக்கு எதிரான நீதியின் குரல்" என்றார்.

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையை முன்னிலைப்படுத்தி பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட எம்ஜிஆர், 1977 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மிகப் பெரிய வெற்றியை பெற்று முதல்வராக ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தார்.

கருணாநிதியின் குற்றச்சாட்டை மறுத்த இந்திரா காந்தி

சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை விவகாரத்தில் கருணாநிதியின் குற்றச்சாட்டுக்கு பிரதமர் இந்திரா காந்தி மறுப்பு தெரிவித்தார். சர்க்காரியா கமிஷன் வெளியான போது பேசிய அவர், "நிர்வாகச் சீர்கேட்டின் உச்சம்" என கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சியை விமர்சித்தார்.

மேலும், பிரதமர் இந்திரா காந்தி நாடாளுமன்றத்திலும், சென்னை கடற்கரை பொதுக்கூட்டத்திலும் திமுக ஆட்சி கலைப்பை நியாயப்படுத்தியே பேசினார். அப்போது அவர், "மாநிலத்தில் நிலவிய கடுமையான நிர்வாகச் சீர்கேடு மற்றும் பரவலான ஊழல் புகார்களின் காரணமாகவே தமிழக அரசு கலைக்கப்பட்டது. அதை சர்க்காரியா கமிஷனின் இடைக்கால மற்றும் இறுதி அறிக்கைகள் மிக தெளிவாக, ஆதாரங்களுடன் நாட்டு மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளன" என்றார்.

"நேருவின் மகளே வருக, நிலையான ஆட்சி தருக"

அவசரநிலை முடிவுக்கு வந்த பிறகு 1977-ல் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்திரா காந்தி தோற்கடிக்கப்பட்டு, மத்தியில் மொரார்ஜி தேசாய் தலைமையில் ஜனதா கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்தது. இதனால், இந்திரா காந்தி ஆட்சி காலத்தில் திமுக-வுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட பல நடவடிக்கைகள் வேகம் குறைந்தன.

1980-ல் ஜனதா கட்சி அரசு கவிழ்ந்து மீண்டும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வந்த போது, தமிழகத்தில் திமுக மற்றும் இந்திரா காந்தியின் காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி அமைந்தது. அப்போது "நேருவின் மகளே வருக, நிலையான ஆட்சி தருக" என கருணாநிதி, இந்திரா காந்தியை வரவேற்றார். கருணாநிதியின் இந்த சொற்றொடர் அப்போது பிரபலமாக இருந்தது.

1980-ல் திமுக-வும் காங்கிரஸும் தேர்தல் கூட்டணி அமைத்ததை தொடர்ந்து, முந்தைய அவசரநிலை காலப் பகை மறக்கப்பட்டு அரசியல் சமரசம் ஏற்பட்டது. மத்தியில் மீண்டும் பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற இந்திரா காந்தி, தனது முந்தைய அரசால் அமைக்கப்பட்ட சர்க்காரியா கமிஷனின் பரிந்துரைகள் மீது மேல் நடவடிக்கை எடுப்பதில் எவ்வித ஆர்வமும் காட்டவில்லை. இதனால் அந்த அறிக்கை கோப்புகளுக்குள்ளேயே முடங்கியது.

2026-ல் மீண்டும் வெடித்த சர்க்காரியா கமிஷன் சர்ச்சை

இந்த நிலையில், அரை நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய இந்தச் சர்க்காரியா கமிஷன் விவகாரத்தை, இன்றைய சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் மிக ஆவேசமாக எழுப்பினார். திமுகவுக்கு எதிரான அமலாக்கத் துறை ஆவணங்களையும் சுட்டிக்காட்டி அவர் பேசினார்.

ஆனால், இதற்குப் பதிலடி கொடுத்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்ல முடியாமல், முதல்வர் விஜய் 1970-களுக்குச் சென்று விட்டார். சர்க்காரியா கமிஷனை பற்றி இவருக்கு என்ன தெரியும்? எந்தத் தவறும் நடக்கவில்லை என்று தான் சர்க்காரியா கமிஷனே அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறது" என்று அவையில் காரசாரமாகத் தற்காப்பு வாதத்தை முன்வைத்தார்.

மேலும், அமலாக்கத் துறையின் குற்றச்சாட்டுகள் வெறும் புகார்கள் தானே தவிர, அவை நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் அல்ல என்றும் திமுக தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

சாம்பலாகி போன ஒரு பழைய பக்கத்தை, அரை நூற்றாண்டுக்கு பிறகு புதிய அரசியல் கணக்குகளுக்காக தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் தூசு தட்டியிருப்பது தமிழக அரசியலில் மீண்டும் பரபரப்பை பற்ற வைத்துள்ளது.

TAGGED:

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