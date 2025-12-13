சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கோல்டு பேலஸ் வழக்கு: ஆக்சிஸ் வங்கிக்காக ரூ. 66.93 கோடி சொத்துகள் விடுவிப்பு
வங்கி பாதிக்கப்பட்ட தரப்பாக இருப்பதால் சொத்துகள் மீட்பு குறித்து அமலாக்கத்துறை சம்மதம் தெரிவித்ததன் பேரில் 4 சொத்துகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : December 13, 2025 at 10:58 AM IST
சென்னை: சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கோல்டு பேலஸ் நிறுவனத்திற்கு எதிராக நடந்து வந்த பணமோசடி வழக்கில், அமலாக்கத்துறை முடக்கி இருந்த சொத்துகளில் ரூ.66.93 கோடி மதிப்பிலான 4 அசையாச் சொத்துகளை ஆக்சிஸ் வங்கிக்காக விடுவிக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கோல்டு பேலஸ் நிறுவனம், தங்களிடம் மோசடி செய்து பணம் பெற்றதாக ஆக்சிஸ் வங்கி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தது. அந்த புகாரில், அந்நிறுவனம் நிதிநிலை அறிக்கைகளை தவறாக காட்டியும், இருப்புகளை உயர்த்திக் காட்டியும், நிபந்தனைகளை மீறி ரூ.118.88 கோடி கடனை மோசடியாகப் பெற்றதாக குறிப்பிட்டிருந்தது.
மேலும் கடன் தொகையை திசை திருப்பி மற்ற நோக்கங்களுக்காக பணப்பரிவர்த்தனைகள் நடத்தி இருப்பதாகவும், தவறான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் பல கணக்குகளுக்கு பணம் மாற்றியதாகவும், இதனால் வங்கிக்கு 81.90 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தது. ஆக்சிஸ் வங்கி அளித்த இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு 420, 477A ஆகிய பிரிவுகளில் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கோல்டு பேலஸ் நிறுவனத்தின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டது.
விசாரணையில் ஆக்சிஸ் வங்கியிலிருந்து பெற்ற கடன் தொகையை பல்வேறு வங்கிகளுக்கு பண பரிவர்த்தனைகள் செய்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால் ஆக்சிஸ் வங்கி கடன் வழங்க சரவணா கோல்டு பேலஸ் கொடுத்த வங்கிக்கணக்கை முடக்கி வைத்ததோடு, இதனை மோசடி கணக்கு மற்றும் கடனை திருப்பி செலுத்தவில்லை என வகைப்படுத்தியதும் தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து, இதில் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் நடந்திருப்பதாகக் கூறி, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கு ஒன்றை பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும் இந்த விசாரணையில் சரவணா கோல்டு பேலஸ்க்கு சொந்தமான ரூ. 74.04 கோடி மதிப்பிலான 8 அசையா சொத்துக்களை முடக்கினர். இந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடந்து வந்த நிலையில், கடந்தாண்டு இது தொடர்பான குற்ற பத்திரிக்கையை அமலாக்கத்துறை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.
இந்நிலையில் முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் 4 சொத்துகளை தங்களுக்கு விடுவிக்கக் கோரி ஆக்சிஸ் வங்கி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்தது. வங்கி பாதிக்கப்பட்ட தரப்பாக இருப்பதால் சொத்துகள் மீட்பு குறித்து அமலாக்கத்துறை சம்மதம் தெரிவித்தது. இதனை பரிசீலித்த நீதிமன்றம், பாதிக்கப்பட்ட வங்கியின் இழப்பைக் கருத்தில் கொண்டு சரவணா ஸ்டோர் கோல்டு பேலஸ் நிறுவனத்தின் ரூ. 66.93 கோடி மதிப்புள்ள 4 அசையாச் சொத்துகளை ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு விடுவிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.