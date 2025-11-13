என் தலைவனை தொட்டுப்பார் என்று பேசுவது அரசியலா? - ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சுக்கு சரத்குமார் கண்டனம்
எதையும் நிரூபிக்காத ஒரு இயக்கத்துடன் (தவெக) டிடிவி தினகரன் சேர்வது அமமுக இயக்கத்திற்கு அவலம் என்று சரகுமார் கூறினார்.
Published : November 13, 2025 at 9:56 PM IST
சென்னை: 'என் தலைவனை தொட்டுப்பார்' என்ற தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சுக்கு சரத்குமார் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை எழும்பூரில் இன்று (நவ.13) பாஜக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவரும், நடிகருமான சரத்குமார் கலந்துகொண்டார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசியபோது, '' பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாடம் பயிலும் பொழுது பாடங்களை ரிவிஷன் செய்வோம். அதேபோன்றுதான் எஸ்.ஐ.ஆர் உம் ஒரு ரிவிஷன். இது யாரையும் நீக்குவதற்காக அல்ல, இருப்பதை சரி பார்ப்பதற்கும், இல்லாதவர்களை சேர்க்கவும்தான். அதன் அடிப்படையில் செய்யும் பணியை எதற்கு எதிர்க்கிறார்கள்? என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. இதை எதிர்ப்பதற்கும், அச்சப்படுவதற்கும் ஒன்றும் இல்லை.'' என கூறினார்.
எஸ்ஐஆர்-ஐ தவெக எதிர்ப்பது குறித்து பேசிய சரத்குமார், '' ஒரு இயக்கம் துவங்கிய பிறகு அந்த இயக்கத்தின் கொள்கைகள் அடிப்படையில் நாம் எப்படி இயக்கத்தை வழிநடத்த போகிறோம்? எதை நோக்கி பயணிக்க போகிறோம்? என்ற எண்ணம் முதலில் இருக்க வேண்டும். மக்களுக்காக என்ன செய்கிறோம் என்பதை விட்டு விட்டு சாதாரண அரசியல் செய்வது கொள்கை அடிப்படையில் சரியல்ல. 'SIR'க்கு எதிராக தவெக போராட்டம் அரிவித்துள்ளது. எஸ்.ஐ.ஆர்'ஐ பற்றி புரிந்து கொண்டுதான் பேசுகிறார்களா? என்று தெரியவில்லை. முதலில் புரிதல் வேண்டும். எதையும் நிரூபிக்காத ஒரு இயக்கத்துடன் (தவெக) டிடிவி தினகரன் சேர்வது அமமுக இயக்கத்திற்கு அவலம்.
மக்களுக்கு என்ன செய்யப் போகிறோம்? என்று சொல்வதை விட்டுவிட்டு 'என் தலைவரை தொட்டுப்பார்' (தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதை குறித்து) என்று பொதுவெளியில் கூறுவது வன்முறையை தூண்டும் செயல். இது அரசியல் அல்ல. தவெக கொள்கையை பேச வேண்டும். விஜய் பேசும் அரசியலை நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. தவெக வெறும் புதிய கட்சி மட்டுமே. அது எதையும் சாதிக்கவில்லை. நான் பொது வாழ்க்கையில் பல ஆண்டுகளாக இருந்துள்ளேன். அரசியலில் ஊறி அதைப்பற்றி தெரிந்து கொண்டு பொதுவாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு செயல்பட்டவன் நான். என் தலைவனை தொட்டுப்பார் என்று பேசுவது அரசியலா? எதை தூண்ட முயற்சிக்கிறது தவெக? முதலில் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தனது கொள்கை என்ன? என்பதை சொல்ல வேண்டும். இறந்த குடும்பத்தை அழைத்து வந்து பார்ப்பது அவலமான சூழல். விஜய் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை நேரில் சென்று பார்ப்பதை யாரும் தடுக்கவில்லை. தொண்டனை கட்டுப்படுத்த முடியாதவன் சரியான தலைவன் அல்ல.'' என்றார்.
டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசிய அவர், '' பெரிய நாசகார வேலைகள் செய்ய திட்டமிட்டதை மத்திய அரசு கண்டுபிடித்துள்ள சூழ்நிலையில், டெல்லியில் கார் குண்டுவெடிப்பு நடந்துள்ளது. புலனாய்வுத்துறை சரியாக செயல்பட்டதன் காரணமாகவே, பெரிய விபரீதம் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய குற்ற சம்பவங்களுக்கு முக்கிய காரணம் போதைப்பொருள் புழக்கம். மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் என்று ஏற்கெனவே சமத்துவ மக்கள் கட்சி சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எனது எண்ணம். அதே போல ராமதாசும், அன்புமணி ராமதாசும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன்" என்று சரத்குமார் கூறினார்.