கொலை, கொள்ளை நடப்பதற்கு அரசை காரணம் சொல்ல முடியாது: சரத்குமார் ஓபன் டாக்

கொலை, கொள்ளை நடப்பதற்கு அரசை காரணம் சொல்ல முடியாது: சரத்குமார் ஓபன் டாக்
பெருமழை பெய்த பிறகு வெறும் 3 மணி நேரத்தில் தண்ணீரை அகற்ற முடியாது. எந்தவொரு அரசாக இருந்தாலும் இது சாத்தியமில்லை. மழைநீர் தேங்க பல காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று சரத்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : October 20, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: கொலை, கொள்ளை நடப்பதற்கு தமிழக அரசை காரணமாக சொல்ல முடியாது; தவெக ஆட்சியில் எந்தவொரு பெரிய கலவரமும் நடக்கவில்லை என பாஜகவை சேர்ந்த சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்திற்கு இன்று வந்த சரத்குமார், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது இசையமைப்பாளர் தேவா மரணம் குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், "தேவாவின் மறைவு செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியை தந்துள்ளது. மிகவும் மனவேதனையாக உள்ளது. சினிமாவுக்கு நடிக்க வந்த தொடக்க காலத்தில், தேவாவை ஸ்கூட்டரில் அழைத்துச் சென்ற நினைவுகள் எல்லாம் வந்து மனதை வாட்டுகின்றன. கலையுலகில் தற்போது அடுத்தடுத்து மரணச் செய்திகள் வருவது வேதனையாக இருக்கிறது" என்றார்.
தவெக ஆட்சியை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என நிருபர்கள் கேட்டதற்கு, "தவெக ஆட்சி தற்போது தேனிலவு காலத்தில் உள்ளது. 6 மாத கால அவகாசம் வேண்டும் என்று முதல்வர் விஜய் கேட்டிருக்கிறார். பாஜகவில் ஏதேனும் பொறுப்பில் இருந்தால் தவெக ஆட்சி பற்றி கருத்து சொல்லலாம். ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மக்களை புரிந்துகொண்டு பார்த்து செயல்பட்டால் நன்றாக இருக்கும்" என சரத்குமார் கூறினார்.
தனது கட்சி உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் என அண்ணாமலை கூறியது தொடர்பாக நிருபர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த சரத்குமார், "இந்தியா ஜனநாயக நாடு. இங்கு யார் வேண்டுமானாலும் அரசியல் கட்சி தொடங்கலாம். தேர்தலில் போட்டியிடலாம். அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ள அமைப்பு, அரசியல் கட்சியாக உருவெடுப்பதன் முன்னோட்டமாக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அவர்கள் நிற்கலாம்" என்றார்.
சென்னையில் பெய்த மழையை தமிழக அரசு முறையாக கையாண்டதா? என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த சரத்குமார், "பெருமழை பெய்த பிறகு வெறும் 3 மணி நேரத்தில் தண்ணீரை அகற்ற முடியாது. எந்தவொரு அரசாக இருந்தாலும் இது சாத்தியமில்லை. மழைநீர் தேங்க பல காரணங்கள் இருக்கின்றன.
சூப்பர் எல் நினோ காரணமாக குறுகிய நேரத்தில் அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். புவி வெப்பமடைதல் குறித்து நாம் யாரும் சிந்திப்பதில்லை. புவி வெப்பமடைதல் காரணமாக பனிக்கட்டி உருகுவது, பெருமழை பெய்வது என எல்லாமே நடக்கிறது" என்றார்.
தவெக ஆட்சியில் சட்டம்-ஒழுங்கு எவ்வாறு உள்ளது என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தவெக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் பெரிய கலவரம் எதுவும் நடக்கவில்லை. கொலை, கொள்ளை நடப்பதற்கு தமிழக அரசுதான் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. எந்தவொரு ஆட்சியிலும் போலீஸாரை வைத்து அனைவரையும் கண்காணிக்க முடியாது" என சரத்குமார் தெரிவித்தார்.