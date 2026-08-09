பா.ஜ.க.வில் இணைந்த எனது முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை - சரத்குமார் திட்டவட்டம்
சமத்துவ மக்கள் கட்சியை மீண்டும் தொடங்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை என்று நடிகரும், பா.ஜ.க. பிரமுகருமான சரத்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 9, 2026 at 8:08 PM IST
சென்னை: பா.ஜ.க.வில் இணைந்க தமது முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, பதவிக்காக நான் அங்கு செல்லவில்லை என்று நடிகரும், பா.ஜ.க. பிரமுகருமான சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தனியார் விடுதியில், தனது பிறந்தநாளையொட்டி பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றிய தமது ஆதரவாளர்களுக்கு நடிகரும், பா.ஜ.க. பிரமுகருமான சரத்குமார் விருந்து வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “நாட்டாமை குடும்பம் என பச்சை குத்திக்கொள்வது நமது குடும்ப அடையாளமாக இருக்கும். எனது சிந்தனையில் திடீரென தோன்றிய எண்ணம்தான் இது. என் மீது பாசம் கொண்டவர்கள் விரும்பினால் ‘நாட்டாமை குடும்பம்’ என பச்சை குத்திக் கொள்ளலாம். யாரையும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை.
என்னை வளர்த்து ஆளாக்கி உலகத்திற்கு என்னை 'நாட்டாமை, சுப்ரீம் ஸ்டார்’ என்று அறிமுகப்படுத்திய அனைவருக்கும் நன்றி. நான் உடற்பயிற்சி செய்வதால் 150 ஆண்டுகள் வரை வாழ்வேன் என்று கூறினேன். இதனால், 150 ஆண்டுகள் எங்களை வழிநடத்திச் செல்ல வேண்டும் என்று சிலர் கூறினார்கள். உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் எத்தனை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் வாழலாம். எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலும் அதை முழுமையான ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டும்," என்றார்.
மேலும் அவர், "தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை அறிக்கையை மக்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள். ஆனால், அவர்களது எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறவில்லை. நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒன்றும் இல்லை. இன்றைய சமூக வலைதள காலகட்டத்தில், உண்மையாக இருந்தாலும், பொய்யாக இருந்தாலும் எளிதில் மக்களிடம் சென்றடைகின்றன.
இன்றுள்ள சமூகவலைதள பிரியர்களுக்கு சரத்குமார் யார் என்பதே தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், நான் எத்தனை பேருக்கு உதவி செய்திருக்கிறேன் என்பது எனக்கே தெரியாது. பா.ஜ.க.வில் இணைந்த எனது முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதில் நான் உறுதியாக இருப்பேன். பதவிக்காக நான் அங்கு செல்லவில்லை. சமத்துவ மக்கள் கட்சியை மீண்டும் தொடங்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை.
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என்னுடன் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் பொறுப்பு வாங்கி கொடுத்துள்ளேன். 'பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்கள்' என்பார்கள். நான் எந்த பூமியை ஆளப்போகிறேன் என்பது தெரியவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, பொறுமை மீறும் பட்சத்தில் அண்ணாமலை போன்று தனி இயக்கம் ஆரம்பிப்பீர்களா என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, “அண்ணாமலை இயக்கம் ஆரம்பித்துள்ளாரா என்பது எனக்கு தெரியாது. பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் இயக்கத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே வைத்துள்ளோம்” என்று சரத்குமார் கூறினார்.