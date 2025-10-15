கரூர் சம்பவம்: உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய நடிகர் சரத்குமார்

ETV Bharat / state

கரூர் விவகாரத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது, ஆகையால் இந்த விவகாரத்தில் நான் கருத்து கூற எதுவுமில்லை என பாஜக நிர்வாகியும் நடிகருமான ஆர்.சரத்குமார் தெரிவித்தார்.

October 15, 2025

கரூர்: கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை பாஜக நிர்வாகியும், நடிகருமான சரத்குமார் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து, பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்தனர். அந்த வகையில், கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தைச் சேர்ந்த கோகிலா பழனியம்மாள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த நிலையில், அவரது குடும்பத்தினரை பாஜக நிர்வாகியும் நடிகருமான சரத்குமார் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, அவர் வடிவேல் நகர் காவலர் குடியிருப்பில், தமிழக காவல்துறையில் பணியாற்றும் காவலர் தெய்வேந்திரன் மனைவி சுகன்யா படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

சந்திப்பின்போது சரத்குமாரிடம் பேசிய மனைவியின் இறப்பு குறித்து பேசிய காவலர் தெய்வேந்திரன், “எனக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இருவரும் தற்போது தாயின்றி தவித்து வருகின்றனர். எனது மனைவி விஜய் ரசிகை. விஜய்யை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என கூறி கரூர் பிரச்சாரத்துக்கு சென்றார். ஆனால், இப்படி ஒரு கொடூர சம்பவம் நடக்கும் என நினைக்கவில்லை. எங்கள் வாழ்க்கையே இருளாக மாறி போனது” என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சரத்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூற வேண்டும் என நினைத்தேன். ஆனால், என் மனைவியின் தாயார் மறைவால் உடனடியாக வர முடியவில்லை. அதனால், இப்போது வந்துள்ளேன். இது போன்ற சம்பவம் இனிமேல் தமிழகத்தில் நடக்க கூடாது. இழப்பு என்பது எந்த நிவராணத்தாலும் சரி செய்ய முடியாதது” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் இந்த வழக்கின் விசாரணை சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது குறித்து கேட்டதற்கு, “நான் இந்த சம்பவம் நடந்த நாளில் ஊரில் இல்லை. இப்போது சிபிஐ விசாரணை குறித்து கருத்து கூறுவது சரியாக இருக்காது. உச்ச நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆகையால், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றமே முடிவு செய்யட்டும். என்னை பொறுத்தவரை எங்கு துயரம் சம்பவங்கள் நடந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதலாக அவர்களுடன் நான் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பேன்" என்று தெரிவித்தார்.

