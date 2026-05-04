ETV Bharat / state

சங்ககிரியைத் தக்க வைக்குமா அதிமுக?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக-வெற்றிவேல், திமுக- மணிகண்டன், தவெக- செந்தில்குமார், நாதக- நித்தியா அருண்உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

சங்ககிரி கோட்டை
சங்ககிரி கோட்டை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சங்ககிரி (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது.

சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதி லாரிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் நிரம்பிய தொகுதி ஆகும். ஆங்கிலேயர்களை விரட்டியடித்த தீரன் சின்னமலையின் நினைவிடம் மற்றும் மலைக்கோட்டை இந்த தொகுதியில் தான் உள்ளது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? என்று வாக்காளர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி அன்று நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் சங்ககிரி தொகுதி வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர். அதன்படி, 92.54% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இத்தொகுதியில் 339 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 84.69% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. இந்த முறை 7.85% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

சங்ககிரி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வெற்றிவேல், திமுக சார்பில் மணிகண்டன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செந்தில்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நித்தியா அருண் என மொத்தம் 20 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்

கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. கடந்த 1977, 1980, 1984, 2001-ல் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2011- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுகவின் மூத்த தலைவரான வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தை வீழ்த்தி அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயலட்சுமி அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ராஜா, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ராஜேஸ்வரனை 37,374 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சுந்தரராஜன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ராஜேஷை 20,045 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

வாக்காளர்கள் விவரங்கள்

சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,60,525 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 1,31,408 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,29,087 பெண் வாக்காளர்களும், 30 மூன்றாம் பாலித்தனவர்களும் அடங்குவர்.

சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2016ராஜாஅதிமுக
2021சுந்தரராஜன்அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026
சங்ககிரி தொகுதி முடிவுகள் 2026
SANKARI CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.