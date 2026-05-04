சங்கராபுரம் தொகுதி: திமுக வேட்பாளர் உதயசூரியனுக்கு மீண்டும் வாகை சூடுவாரா?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சங்கராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் உதயசூரியன், அதிமுக தரப்பில் ராகேஷ், நாதக-வின் ஏ.ஜெகதீசன், தவெக-வில் இருந்து ரமேஷ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:44 AM IST

சங்கராபுரம் (கள்ளக்குறிச்சி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சங்கராபுரம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள், கூலித் தொழிலாளர்கள் அதிகம் கொண்ட தொகுதியாக உள்ளது சங்கராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி. இந்த தொகுதி தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரம் உள்ளதால், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை முக்கிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,31,507 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,34,400 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 44 பேரும் என மொத்தமாக 2,65,951 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஏப்.23 ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 88.39% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், அதில் உள்ள சங்கராபுரம் தொகுதியில் மட்டும் 87.56% வாக்குகள் பதிவானது.

அதில் முக்கிய வேட்பாளராக திமுகவைச் சேர்ந்த உதயசூரியன், அதிமுகவை சேர்ந்த ராகேஷ், நாதகவை ஏ.ஜெகதீசன், தவெகவை சேர்ந்த ரமேஷ், சசிகலாவின் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் நடராஜன், சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தமாக 22 பேர் போட்டியிட்டனர்.

கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் உதயசூரியன் 1,21,186 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் ராஜாவை (75,223) 45,963 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதேபோல, நாதக வேட்பாளர் ராஜியம்மா 9,873 வாக்குகளையும், சுயேட்சை வேட்பாளர் கணிசமான வாக்குகளையும் பிரித்திருந்தனர்.

1962 முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டு வரும் சங்கராபுரம் தொகுதி, இதுவரை 14 முறை தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. அதில் திமுக 7, அதிமுக 4, காங்கிரஸ் 2, பாமக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. கடந்த 2016 மற்றும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திமுக வேட்பாளர் உதயசூரியன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதனால், இந்த முறையும் திமுக சார்பில் அவரே மீண்டும் களமிறங்கினார்.

சங்கராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021உதயசூரியன்திமுக
2016உதயசூரியன்திமுக
2011மோகன்அதிமுக

