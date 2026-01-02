மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்; தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது
சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலை, ரிப்பன் மாளிகை வளாகம், தலைமைச்செயலகம் வாசல், என ஏராளமான பகுதிகளில் தொடர் போராட்டங்களை தூய்மைப் பணியாளர்கள் நடத்தி இருந்தனர்.
Published : January 2, 2026 at 5:40 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரனின் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மண்டலம் 5 மற்றும் 6 தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் பணி நிரந்தரம் கோரியும், சென்னை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பாக திமுக தலைமை அலுவலகமான அறிவாலயம் முன்பு தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இதனையடுத்து போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து அதே நாள் மாலை சென்னை மெரினாவில் உள்ள கருணாநிதி நினைவிடத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதை தொடர்ந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர். இதற்கு முன்னதாக சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலை, ரிப்பன் மாளிகை வளாகம், தலைமைச்செயலகம் வாசல், என ஏராளமான பகுதிகளில் தொடர் போராட்டங்களை தூய்மைப் பணியாளர்கள் நடத்தி இருந்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து புத்தாண்டு அன்று நள்ளிரவில் சென்னை வேளச்சேரி பகுதிகளில் போராட்டங்களை நடத்தினர். தொடர்ச்சியாக நாள்தோறும் ஒவ்வொரு இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் இன்றைய தினம் சென்னை கீழ்பாக்கம் கார்டன் பகுதியில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த போராட்டத்தில், ஏராளமான பெண் தூய்மைப் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிரான வாசகம் அடங்கிய பதாதைகளை ஏந்தியபடி கோஷங்களை எழுப்பினர். உடனே போலீசார் விரைந்து மாநகராட்சி ஆணையரின் இல்லத்தை முற்றுகையிட்ட பெண் தூய்மைப் பணியாளர்களை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர்.
பின்னர், கைது செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை அருகாமையில் இருக்கும் சமுதாய நலக் கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அடைத்தனர். போராட்டத்தை தொடர்ந்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் இல்லம் முன்பு ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.