மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும்! கடலில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள்!

தமிழக முதல்வர் தேர்தல் வாக்குறுதி எண் 153 மற்றும் 285 படி பணி நிரந்தரம் என்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என தூய்மைப் பணியாளர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

மெரினா கடலில் துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மெரினா கடலில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடலில் இறங்கி தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சென்னை மாநகராட்சியின் 5, 6 மண்டலங்களின் தூய்மைப் பணியை தனியார்மயமாக்குவதை கண்டித்தும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த 90 நாட்களுக்கு மேலாக ரிப்பன் மாளிகை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தை நடத்தி தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, ஏற்கெனவே அமைச்சர்கள், மேயர், மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியும் அனைத்து பேச்சுவார்த்தைகளும் தோல்வியில் முடிந்துள்ளன.

அதனைத் தொடர்ந்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் காவல் துறையினரால் கடந்த ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனையடுத்து சென்னையில் அவ்வப்போது வெவ்வறு இடங்களில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் காவல் துறையால் கைது செய்யப்படுவார்கள்.

இந்நிலையில், மெரினா கடலில் இறங்கி தூய்மைப் பணியாளர்கள் இன்று திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடல் அலையில் இறங்கி கையில் பதாகைகளை ஏந்தி ஆபத்தான வகையில் தங்களுடைய போராட்டத்தை நடத்தினர். அப்போது பேசிய தூய்மைப் பணியாளர்கள், "கடந்த 90 நாட்களுக்கு மேலாக நாங்கள் போராடி வருகிறோம். ஆனாலும் அமைச்சர் சேகர் பாபு, மேயர் பிரியா, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஆகியோர் காதுகளில் எங்களது கோரிக்கை விழவில்லை.

கடலில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்
கடலில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள்

தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்குவதை கைவிட்டு, எங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும். 5 மற்றும் 6 வது மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அவர்கள் செய்து வந்த பணிநிலையிலேயே பணிகளை வழங்க வேண்டும்.

தமிழக முதல்வர் தேர்தல் வாக்குறுதி எண் 153 மற்றும் 285 படி, தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி நிரந்தர செய்ய வேண்டும். கடந்த 3 மாதங்களாக பணி இல்லாமல் மிகவும் சிரமத்தில் தவிக்கிறோம். குழந்தைகளுக்கு உணவு கூட வழங்க முடியாதபடி வாழ்கை சூழல் சிரமத்தில் உள்ளது. எனவே, தமிழக முதல்வர் இதில் தலையிட்டு பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பணி வழங்க வேண்டும்" என கூறினர்.

MARINA SANITATION WORKERS PROTEST
SANITATION WORKERS PERMANENT JOB
தூய்மை பணியாளர் போராட்டம்
மெரினாவில் போராட்டம்
SANITATION WORKERS PROTEST

