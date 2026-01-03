ETV Bharat / state

மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டில் தூய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

வேலை கிடைக்கும் வரை ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் எனவும், எங்கள் கோரிக்கை குறித்து முதல்வர் பேச்சு வார்த்தை நடத்த வேண்டும் எனக்கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட மறுத்த தூய்மை பணியாளர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

January 3, 2026

சென்னை: மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டில் மீண்டும் பணி வழங்கக்கோரி தூய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள தூய்மை பணிகள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டதை கண்டித்தும், இதனால் வேலை இழந்தவர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க கோரியும் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் தூய்மை பணியாளர்கள் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்த சில தினங்களாக மெரினா கடற்கரை சாலை, ரிப்பன் மாளிகை வளாகம், தலைமை செயலக வாசல், அண்ணா சாலையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அறிவாலயம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரனின் இல்லம் முற்றுகை என தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடிபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்த நிலையில் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டில் இன்று 300 க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் திடீர் போராடத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

ஆனால் வேலை கிடைக்கும் வரை ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் எனவும், எங்கள் கோரிக்கை குறித்து முதல்வர் பேச்சு வார்த்தை நடத்த வேண்டும் எனக்கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட மறுத்த தூய்மை பணியாளர்களை போலீசார் கைது செய்து அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர். மூலக்கொத்தளம் சுடுகாடு பகுதியில் தூய்மை பணியாளர்களின் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

