தீபாவளி என்பதால் மலை போல் குவிந்த குப்பைகள்... கொட்டும் மழையிலும் தொடரும் தூய்மை பணி!
அடுத்த இரண்டு நாட்களில் 2 ஆயிரம் டன்னுக்கும் அதிகமான குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 21, 2025 at 8:02 PM IST
மதுரை: தீபாவளியை முன்னிட்டு மதுரை மாசி வீதிகளில் மலை போல் குவிந்த குப்பைகளை, கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் தூய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றி வருகின்றனர்.
மதுரையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு விளக்குத்தூண், கீழமாசி வீதி, தெற்கு மாசி வீதி ஆகிய பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான சாலையோர கடைகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன. இப்பகுதியில் தான் மதுரை மற்றும் மதுரை சுற்றியுள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான உடை முதல் பட்டாசு வரையிலான பொருட்களை வாங்கி சென்றனர்.
தொடர்ந்து, தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் பட்டாசு வெடித்து கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடித்த பகுதிகளில் குப்பை குவிந்ததால், அவற்றை அகற்றும் பணியில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறனர்.
இந்நிலையில் நேற்று மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் தீபாவளி கொண்டாட்டம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, தீபாவளி தினத்தில் வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுகள் மற்றும் விற்பனைக்கு பின்பு வியாபாரிகள் விட்டுச் சென்ற நெகிழி குப்பைகள், தாள்கள், தண்ணீர் பாட்டில்கள், பழக் கழிவுகள் என டன் கணக்கில் குப்பைகள் குவிந்து காட்சியளித்தது.
மாசி வீதி, விளக்குத்துண் பகுதிகளில் குவிந்து கிடந்த குப்பைகளை இன்று நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் 20-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களின் உதவியுடன் அகற்றும் பணியில் இறங்கினர். இதற்கிடையே, இன்று காலை முதல் மதுரை மாநகரில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்ததால், தூய்மை பணி மேற்கொள்வதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இருந்தாலும், மழைக்கு மத்தியிலும் மலை போல் குவிந்த கிடந்த குப்பைகளை அகற்றும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். அந்த வகையில், இரண்டு நாட்களில் 2 ஆயிரம் டன்னுக்கு அதிகமான குப்பைகளை சேகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, சில பகுதிகளில் தூய்மை பணியை மேற்கொண்ட பணியாளர்களுக்கு போதுமான கையுறைகள் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அதையடுத்து மதுரை மாநகராட்சி சார்பாக ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, விளக்கம் கேட்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதேபோல, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் நேற்று மாலை 6 மணி வரை மட்டும் 60 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சென்னையில் பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி முழுவதும் சுமார் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.