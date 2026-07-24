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எத்தனை முறை தாட்கோ வட்டி கட்டவேண்டும்? அமைச்சர்களிடம் கேள்வியெழுப்பிய தூய்மைப் பணியாளர்

151 தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ரூ. 1.36 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர்கள் தென்னரசு, ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் வழங்கினார்கள்.

தூய்மை பணியாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர்கள்
தூய்மை பணியாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர்கள் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 11:30 AM IST

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காஞ்சிபுரம்: தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அமைச்சர்கள் தென்னரசு மற்றும் ரஞ்சித் குமாரிடம் இன்னும் எத்தனை முறை தாட்கோ வங்கி கடனுக்கான வட்டி கட்டவேண்டும் என்று தூய்மை பணியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மக்கள் நல்லுறவு மைய கூட்டரங்கில், அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் நிகழ்வு வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில், 151 தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ரூ. 1.36 கோடி மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.கே. தென்னரசு மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் ஆர்.வீ. ரஞ்சித்குமார் ஆகியோர் வழங்கினார்கள். அப்போது, 123 தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உறுப்பினர்கள் அடையாள அட்டைகளும், விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த தூய்மை பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு உதவி தொகையாக தலா ரூ. 1 லட்சமும் வழங்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் தென்னரசு, “தூய்மை பணியாளர்களாகிய நீங்கள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள். உங்களது அனைத்து தேவைகளையும் தவெக அரசு பூர்த்தி செய்யும்” என்றார்.

கேள்வியெழுப்பிய தூய்மைப் பணியாளர்

அமைச்சர் தென்னரசு பேசிக்கொண்டிருந்த போதே, திடீரென எழுந்த தூய்மைப் பணியாளர் ஒருவர், “நான் 3வது தலைமுறையாக எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து தூய்மை பணியாளராக உள்ளேன். என் தந்தை தாட்கோ கடன் பெற்றார். வட்டி கட்டிக் கொண்டே இருந்தார். கடன் முடியவில்லை.

அதன் பின்னர் என் தயார் தாட்கோ வட்டி கட்டிக்கொண்டே இருந்தார். அப்போதும் அந்த கடன் முடியவே இல்லை. தற்போது நானும் தாட்கோ மூலம் கடன் பெற்று வட்டி கட்டிக் கொண்டே இருக்கிறேன். தாட்கோ கடனில் வட்டி அதிகமாக இருக்கிறது. எனக்கு எழுத படிக்கத் தெரியாது என்பதால் தற்போது வாய் வார்த்தையாக எனது குறைகளை தெரிவிக்கிறேன்” என்று கூறினார்.

தாட்கோ கடன் என்றால் என்ன?

தாட்கோ கடன் என்பது தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக அரசு மானியத்துடன் வழங்கப்படும் கடனாகும்.

இதன் மூலம், ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் சுயதொழில் தொடங்க அரசு 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை மானியமும், பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் மிகக் குறைந்த வட்டியில் கடனும் வழங்குகிறது.

தாட்கோ பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் கடன்களை வழங்கி வருகிறது. அதன்படி, தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய சுயதொழில் அல்லது வணிகம் தொடங்க விரும்பும் நபர்களுக்கு 4 முதல் 6 சதவீதம் வரையிலான வட்டியில் அதிகபட்சமாக ரூ. 2.25 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

யாருக்கெல்லாம் தாட்கோ கடன் வழங்கப்படுகிறது

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்தில், விவசாய நிலமில்லாத ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினப் பெண்களின் பெயரில் நிலம் வாங்க நிதி வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் நில மதிப்புக்கான 100 சதவீத முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மற்றும் பத்திரப்பதிவுக் கட்டணத்திற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டு, திட்ட தொகையில் இருந்து 30 சதவீத மானியத்தையும் அரசு வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தை பொறுத்தவரை வட்டி விகிதமானது வங்கி விதிமுறைகளின்படி கணக்கிடப்படுகிறது.

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கல்விக்கடனை பொறுத்தவரை உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கும், 4 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் அதிகபட்சமான கடன் தொகை 2 முதல் 10 லட்சம் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாட்கோ கடன் பெற விரும்புபவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆதிதிராவிடர் அல்லது பழங்குடியினர் வகுப்பை சார்ந்தவராகவும், 18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ளவர்களாகவும், குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சத்திற்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், தாட்கோ கடன் தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பிய தூய்மைப் பணியாளரை தனியாக அழைத்து பேசிய அமைச்சர்கள் தென்னரசு மற்றும் ரஞ்சித் குமார், அவரின் குறைகளை கேட்டறிந்தனர். இந்த அரசு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் நிகழ்வில் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி யுவராஜ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திவ்யஸ்ரீ மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் வினோத் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

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