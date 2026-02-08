மகளுக்கு அடுத்த மாதம் திருமணம்.. சாலையில் தவறவிட்ட 20 சவரன் நகை.. தூய்மை பணியாளர் நெகிழ்ச்சி செயல்!
வறுமையிலும் நேர்மையுடன் செயல்பட்டு நகைப் பையை எடுத்துக் கொடுத்த தூய்மை பணியாளர் துரைக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.
திருவாரூர்: மகளின் திருமணத்திற்காக சேர்த்து வைத்த 20 சவரன் நகை மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளி பொருட்களை குடும்பத்தினர் தவறவிட்ட நிலையில், அதனை பத்திரமாக மீட்டு ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.
கூடுவாஞ்சேரி குப்புசாமி நாயக்கர் தெருவை சேர்ந்தவர்கள் ராதாகிருஷ்ணன் - முத்துலட்சுமி தம்பதி. இவர்கள் தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 6 பேருடன் திருவாரூர் மாவட்டம், ஆலத்தம்பாடியில் உள்ள உறவினர் வீட்டு புதுமனை புகுவிழாவிற்கு நேற்று இரவு சென்னையில் இருந்து கம்பன் எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் வந்துள்ளனர். மேலும், ராதாகிருஷ்ணன் மகள் அட்சயா தேவிக்கு திருத்துறைப்பூண்டியில் மார்ச் 8-ம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளது. திருமணத்திற்கு வாங்கியுள்ள 20 சவரன் தங்க நகை மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களை உறவினர் வீட்டில் கொடுத்து வைப்பதற்காக கையோடு பை ஒன்றில் எடுத்து வந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இன்று காலை (பிப்.8) அவர்கள் திருவாரூர் நகர் பகுதிக்கு உட்பட்ட விருப்பாச்சி தெருவில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் இருந்துவிட்டு ஆட்டோவில் திருவாரூர் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தனர். அப்போது, அந்த நகைகள் இருக்கும் கட்டை பையை ஆட்டோவின் பின்பக்கம் வைத்து உள்ளனர். வரும் வழியில் அந்த பை தவறி கீழே விழுந்துள்ளது. அதை இவர்கள் கவனிக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், விருப்பாச்சி நடப்பு தெருவில் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஆண்டி தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த நகராட்சி ஊழியர் துரை அந்த கட்டைப் பையை எடுத்து பார்த்துள்ளார். அதில் நகைகளும், வெள்ளி பொருட்களும் இருப்பதை கண்டு அதிர்ந்து போனார். உடனே இது குறித்து திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு போன் மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனையடுத்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து திருவாரூர் நகர காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அதன்பேரில், காவல்துறையினர் அந்த இடத்திற்கே சென்று துரையிடம் இருந்து நகைகளை கைப்பற்றி திருவாரூர் நகர காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்து ராதாகிருஷ்ணன் - முத்துலட்சுமி தம்பதியிடம் ஒப்படைத்தனர். அப்போது, முத்துலட்சுமி தூய்மை பணியாளரை பார்த்து கண்ணீர்மல்க நன்றி கூறினார். மேலும், பறிகொடுத்த நகைகள் மீண்டும் கிடைத்ததை நினைத்து தனது மகளை கட்டியணைத்து அழுதார். அந்த நிகழ்வு காண்போரை கலங்க செய்தது.
மேலும் நேர்மையுடன் செயல்பட்டு நகை பையை எடுத்துக் கொடுத்த தூய்மை பணியாளர் துரைக்கு திருவாரூர் நகர காவல் நிலையம் சார்பில் பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. அத்துடன் அவரது மனைவியையும் வரவழைத்து புத்தாடை கொடுத்து பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
