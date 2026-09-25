திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு தவறான சிகிச்சை - தூய்மைப் பணியாளர் பணிநீக்கம்
மருத்துவ ஊழியர்களைத் தவிர வேறு யாரும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக் கூடாது என கண்டிப்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் டீன் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 25, 2026 at 4:41 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தவறான சிகிச்சை அளித்த தூய்மைப் பணியாளர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
பெரியபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த லோகேஷ் என்பவர் நேற்று முன்தினம் இரவு குடும்ப தகராறு காரணமாக தவறான முடிவு எடுக்க முயன்ற நிலையில், பெரியபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மேல்சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையின்போது மூக்குப் பகுதியில் டியூப் வைத்து குளுக்கோஸ் பாட்டிலில், சோடியம் குளோரைடு நிரப்புவதற்கு பதிலாக மருத்துவமனையில் இருந்த கழிவறையில் இருந்து ஜக்கில் தண்ணீரை பிடித்து குளுக்கோஸ் பாட்டிலில் ஊற்றியுள்ளனர். அதன் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இதனையடுத்து தவறான சிகிச்சை அளித்தது குறித்து திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் டீன் பாலாஜி தலைமையில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அந்த விசாரணையின் மூலம், லோகேஷிற்கு தவறான சிகிச்சை அளித்த மருத்துவமனை சுகாதாரப் பணியாளர் பழனி என்பவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் டீன் பாலாஜி கூறுகையில், ”மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் மருத்துவர்களின் எந்த ஆலோசனையும் இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் தூய்மைப் பணியாளர் பழனி, இதுபோன்ற தவறான சிகிச்சை அளிக்க முயன்றுள்ளார். இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தற்பொழுது பழனி பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
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மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் அனைத்து மருத்துவர்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களை அழைத்து, அவர்களுக்கு உரிய ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ ஊழியர்களைத் தவிர வேறு யாரும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக் கூடாது என கண்டிப்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சுகாதாரப் பணியாளர்கள் அவர்களின் பணியை மட்டும் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.