149-வது நாளாக போராடி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் - தலைமைச் செயலகம் நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்றவர்கள் கைது
அடுத்த கட்டமாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் சேகர் பாபு, கே.என்.நேரு, மாநகராட்சி ஆணையாளர் குமரகுருபன் உள்ளிட்டோர் இல்லங்கள் முன் போராட்டம் நடைபெறும் என தூய்மைப் பணியாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
Published : December 27, 2025 at 3:17 PM IST
சென்னை: 149-வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள், உயர் நீதிமன்றம் அருகே இருந்து தலைமைச் செயலகம் நோக்கி நீதி கேட்டு பேரணி செல்வதற்காக கூடிய போது காவல் துறையினரால் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 5 மற்றும் 6-வது மண்டலங்களைச் சேர்ந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், தனியார்மயத்தை கைவிட வேண்டும் என கடந்த ஆக்ஸ்ட் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து தொடர் போராட்டம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று சென்னை குறளகத்தில் இருந்து தூய்மை பணியார்கள் நீதி கேட்டு கோட்டை நோக்கி பேரணியாக சென்று போராட்டம் நடத்த போவதாக அறிவித்திருந்தனர்.
இதன் காரணமாக பாரிமுனை பகுதிகளில் தடுப்புகள் அமைத்து எந்த வகையிலும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் மேற்கொள்ள குறளகம் பகுதிக்கு வரக் கூடாது என்பதற்காக 500-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அப்போது, குறளகம் நோக்கி வந்த தூய்மைப் பணியாளர்களை காவல் துறையினர் தடுத்ததால் அங்கேயே அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, தூய்மைப் பணியாளர்களை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த காவல்துறையினர், தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஏற்றி அனுப்பினர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தலைவர் பாரதி, "இரண்டு மண்டலங்களைச் சேர்ந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்தத்தைத் தொடங்கி 149 நாட்கள் ஆகிறது.
செவிலியர்கள் போராட்டம் மேற்கொண்ட போது உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டனர். அறநிலையத்துறையில் பணி நிரந்தரம் செய்துள்ளனர். ஆனால் தூய்மைப் பணியாளர்களை தற்போது வரை பேச்சுவார்த்தைக்குக் கூட அழைக்கவில்லை. தூய்மைப் பணியாளர்கள் இறந்தாலும் பரவாயில்லை என நினைக்கிறார்கள் போல.
அடுத்த கட்டமாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் சேகர் பாபு, கே.என்.நேரு, மாநகராட்சி ஆணையாளர் குமரகுருபன் உள்ளிட்டோர் இல்லங்கள் முன் போராட்டம் நடத்துவோம். அப்போது எங்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தாலும் பரவாயில்லை.
தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பதில் அளிக்காமல் சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் நடக்கக் கூடாது. மாநகராட்சி துணை மேயர் அழைத்து பேசினார். ஆனால் அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. இன்று எங்களை தூக்கி குப்பையில் வீசி உள்ளார்கள்.
இரண்டு மண்டலங்களை சேர்ந்த பெண் தூய்மைப் பணியாளர்கள் 42-வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் தற்போது வரை அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடத்த யாரும் முன்வரவில்லை.
ரவிக்குமார் என்ற தூய்மைப் பணியாளர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளார். அப்போதும் இந்த அரசுக்கு தூய்மைப் பணியாளர்கள் மீது இரக்கம் வரவில்லை. பணி நிரந்தரம் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும்" என்றார்