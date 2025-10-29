'16 அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டம்'... 100-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் பங்கேற்பு!
தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக தூய்மை பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 29, 2025 at 2:54 PM IST
தேனி: ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தூய்மை பணியாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் தேனி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு, தனியார்மயமாக்க கூடாது உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 3 கட்ட போராட்டத்தை நடத்த தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அனைத்து சங்கங்களின் சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கடந்த 24ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் நாடு தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக இன்று (அக்.29) தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான தூய்மை பணியாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள தூய்மை பணியாளர்கள் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, ‘ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் தூய்மை காவலர்களின் மாதாந்திர ஊதியத்தை, ரூ.10 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும், ஊராட்சி செயலாளர்களை தமிழக அரசு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இணைத்து அவர்களுக்கு அரசின் அனைத்து சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டும்.
ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் பணியாரம் வட்டார அல்லது மாவட்ட சுகாதார ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் கணினி உதவியாளர்கள் ஆகியோரின் பணிக்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கோஷம் எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் ஒருநாள் தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து, தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால், காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் மற்றும் சென்னை ஊரக வளர்ச்சித் துறை ஆணையர் அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாகவும் அறிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, ஊதிய உயர்வு, பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட 16 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அனைத்து சங்கங்களின் சார்பில் அக்.29 ஆம் தேதியான இன்று ஒரு நாள் தற்செயல் விடுப்பு மற்றும் மறியல் போராட்டம் நடக்கும் எனவும், இதில் ஒரு லட்சம் அலுவலர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் தமிழக ஊரக வளர்ச்சி துறை தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜான் போஸ்கோ பிரகாஷ் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 24-ல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடக்கவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.