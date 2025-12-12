ETV Bharat / state

132-வது நாளாக நீடிக்கும் போராட்டம் - தலைமைச் செயலகம் முன் மறியலில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது

தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் காரணமாக அந்த பகுதி முழுவதும் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது. மேலும் மறியல் போராட்டத்தால் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.

கைது செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 12, 2025 at 3:16 PM IST

சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்குவதை கண்டித்து தலைமைச் செயலகம் முன்பு 132-வது நாளாக இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி கைது செய்தனர்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தூய்மைப் பணிகளில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், தனியார்மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மண்டலம் 5 மற்றும் 6-ல் பணியாற்றி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த 131 நாட்களாக இவர்கள் சென்னை ரிப்பன் மாளிகை, மெரினா கடற்கரை உழைப்பாளர் சிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தங்களின் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் வகையில் போராட்டங்களை நடத்தினர்.

இந்த நிலையில் 132-வது நாளான இன்று மெரினா கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவிடம் முன்பு தூய்மைப் பணியாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இவர்களை காவல்துறையினர் இரண்டு பேருந்துகள் மூலம் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினார்.

தொடர்ந்து சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன்பு உள்ள ராஜாஜி சாலைகளின் இரு புறங்களிலும் தூய்மைப்பணியாளர்கள் 20-க்கும் மேற்ப்பட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து, மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி சென்று வாகனங்களில் ஏற்றி காவல் துறையினர் அப்புறப்படுத்தினர். அந்த சமயத்தில் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கும் காவலர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் காரணமாக அந்த பகுதி முழுவதும் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது. மேலும் மறியல் போராட்டத்தால் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. இதனால் சரியான நேரத்தில் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவிடம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டத்தில் யாரும் ஈடுபட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக ஏராளமான காவல் துறையினர் தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை முன்பாக 13 நாட்களாக தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

