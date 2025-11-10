அதிகாலையில் பெண் தூய்மைப் பணியாளரிடம் அத்துமீறல்: மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு!
சென்னையில் அதிகாலை நேரத்தில் பெண் தூய்மைப் பணியாளருக்கு நிகழ்ந்த சம்பவம் சக தூய்மைப் பணியாளர் இடையே பெரும் அச்சத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்திள்ளது.
Published : November 10, 2025 at 4:07 PM IST
சென்னை: அதிகாலை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 55 வயது பெண் தூய்மைப் பணியாளருக்கு ஆபாச சைகை காட்டி பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட முயன்றவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
ராயபுரம் பகுதியில் 50 வயது பெண் ஒருவர் சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராக பணி புரிந்து வருகிறார். அடையாறு மேம்பாலம் அருகே இன்று அதிகாலை அவர் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தார். அப்போது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் ஒருவர் தூய்மைப் பணியில் இருந்த அந்த பெண்ணை நோட்டம்விட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து அவர் தூய்மைப்படுத்தி வந்த இடத்துக்கு அருகே இரு சக்கர வானத்தை நிறுத்தியுள்ளார். பின், அவருக்கு அருகே சென்று ஆபாச சைகை மூலம் பாலியல் அதுமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் அவர் கையில் வைத்திருந்த துடைப்பத்தால் அவரை அடித்து விரட்டினார். அந்த நபர் பயந்து அங்கிருந்து இரு சக்கரத்தை எடுத்து கொண்டு வேகமாக தப்பி சென்றுள்ளார்.
இதையடுத்து இந்த சம்பவம் மற்ற தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தெரிய வந்த நிலையில் அவர்கள் உடனடியாக காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த அடையாறு போலீசார் அங்கு கார் ஒன்றில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கைபற்றி ஆய்வு செய்தனர்.
அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் இரு சக்கர வாகனத்தின் நம்பர் பிளேட்டில் இருந்த எண்ணை வைத்து அந்த நபரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும், அவர் யார்? ஏன் அந்த நேரத்தில் அங்கு வந்தார்? அவர் தொடர்ச்சியாக இதுபோன்ற விஷயங்களை செய்து பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்டவரா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னையில் அதிகாலை நேரத்தில் பெண் தூய்மைப் பணியாளருக்கு ஏற்பட்ட இந்த சம்பவம் சக தூய்மைப் பணியாளர் இடையே பெரும் அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதனிடையே, பெண் தூய்மைப் பணியாளரிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற இளைஞரை உடனடியாக காவல் துறை கைது செய்து வேண்டும் என தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் பெண் தூய்மைப் பணியாளரிடம் மர்ம நபர் தவறாக நடந்து கொள்ள முயன்ற சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.