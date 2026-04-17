வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க மாட்டேன்- இபிஎஸ் குறிப்பிட்ட அந்த ஒன்றியம் எது?
சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக கோட்டை என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
Published : April 17, 2026 at 3:25 PM IST
சேலம்: மகுடஞ்சாவடி ஒன்றியத்தை என் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்கவே மாட்டேன் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் வெற்றிவேலை ஆதரித்து சங்ககிரி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (ஏப்ரல் 17) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "லாரி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு இரவு, பகல் கிடையாது. எப்போதும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் சங்ககிரி தொகுதி மக்கள். அதிமுக சார்பில் நமது வேட்பாளராக இங்கு வெற்றிவேல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் சுமார் 5,000 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றோம். அப்போது நாம் தனியாக நின்றோம். இப்போது பாமக, பாஜக, அமமுக, தமாக, ஐஜேகே போன்ற கட்சிகள் இணைந்திருப்பதால் அதிமுக முழு பலத்தோடு எதிரிகளை வீழ்த்தும்.
விவசாயிகள், லாரி தொழில் சிறக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல திட்டங்களை இங்கு செயல்படுத்தியது அதிமுக அரசு. தண்ணீர் இருந்தால் தான் விவசாயம் செய்ய முடியும். அதற்காக குடிமராமத்துத் திட்டம் கொண்டு வந்து ஏரி, குளம், குட்டைகளை தூர்வாரினோம். தூர்வாரப்பட்ட மண் விவசாயிகளுக்கு விலை இல்லாமல் கொடுக்கப்பட்டது. அதிமுக ஆட்சி கொண்டு வந்த திட்டம் என்பதற்காக, அந்த திட்டத்தை நிறுத்திவிட்டார்கள்.
லாரி தொழில் நலிவடைந்திருக்கிறது. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த தொழில் சிறக்க முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் நெசவாளர்களுக்கு 1,500 யூனிட் மின்சாரம் விலை இல்லாமல் கொடுப்போம். விசைத்தறி, கைத்தறி, விவசாயம், லாரி தொழில் செழிக்கும். அவர்கள் ஏற்றம் பெறுவார்கள். இது அதிமுகவின் உறுதிமொழி.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாட்டிலும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும். அதிமுக ஆட்சியில், 2016, 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி வந்தவுடன் விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
தினமும் நாம் தங்கம் விலை நிலவரம் பார்ப்பது போல் கொலை நிலவரம் பார்க்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிவிட்டது. அந்தளவுக்கு கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடக்காத நாளே இல்லை. தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்துவிட்டது. கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் தாராளமாகக் கிடைக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: 'விதிமுறைகளை மீறி பிரச்சாரம் செய்வீர்களா?' சபாநாயகர் அப்பாவுவிடம் பொதுமக்கள் கடும் வாக்குவாதம்
சங்ககிரி தொகுதியும், எடப்பாடி தொகுதியும் இணைந்திருக்கிறது. இங்கு இருக்கும் யாராவது திமுகவில் முதலமைச்சராக முடியுமா? ஆனால், அதிமுகவில் கட்சிக்கு பொதுச்செயலாளராக முடியும். அதிமுக ஜனநாயக இயக்கம். இங்கிருப்பவர்கள் நேரடியாக என்னிடம் தொடர்பு கொள்ளக் கூடியவர்கள். மக்களோடு மக்களாக இருந்து பழக்கப்பட்டவன் நான். அவர்களின் துன்பங்களை நான் அறிவேன்.
இடங்கணசாலை பேரூராட்சி, மகுடஞ்சாவடி, தெப்பக்கொட்டை, கண்டமாணிக்கம் எல்லா பகுதியிலும் என் கால்படாத இடமே இல்லை. எனக்கு சேவலில் அடையாளம் கொடுத்தது மகுடஞ்சாவடி ஒன்றியம். என் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த ஒன்றியத்தை மறக்கவே மாட்டேன். அது அதிமுக கோட்டை. அது சங்ககிரி தொகுதியோடு இணைந்திருக்கிறது. அதனால் சங்ககிரியும் அதிமுக கோட்டை" எனத் தெரிவித்தார்.